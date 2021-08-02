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Путин поздравил военных с Днем ВДВ
Путин поздравил военных с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021
Путин поздравил военных с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десатных войск с Днем ВДВ, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:06
2021-08-02T09:22
общество
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
день воздушно-десантных войск россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десатных войск с Днем ВДВ, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации"."В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", - говорится в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ, с уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими традиции."Народ России знает, что вы никогда не подведёте, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210802/voyska-1743590821.html
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общество, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии
09:06 02.08.2021 (обновлено: 09:22 02.08.2021)
 
Путин поздравил военных с Днем ВДВ

Президент Путин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десатных войск с Днем ВДВ, отметив, что десантники грамотно и оперативно решали задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, дерзость и отвагу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
00:40
День Воздушно-десантных войск в России
"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", - говорится в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ, с уважением относится к ветеранам, чтит заложенные ими традиции.
"Народ России знает, что вы никогда не подведёте, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны", - добавляется в сообщении.
Военнослужащий ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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ОбществоВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииДень Воздушно-десантных войск России
 
 
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