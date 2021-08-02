https://ria.ru/20210802/proverka-1744038809.html

В Саратовской области проверяют информацию об избиении таксиста пассажиркой

В Саратовской области проверяют информацию об избиении таксиста пассажиркой - РИА Новости, 02.08.2021

В Саратовской области проверяют информацию об избиении таксиста пассажиркой

Полиция и прокуратура проводят проверку данных об избиении пассажиркой таксиста в Энгельсе Саратовской области, сообщают ГУМВД по региону и надзорное ведомство. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:05

2021-08-02T17:05

2021-08-02T17:05

происшествия

такси

саратовская область

авто

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САМАРА, 2 авг - РИА Новости. Полиция и прокуратура проводят проверку данных об избиении пассажиркой таксиста в Энгельсе Саратовской области, сообщают ГУМВД по региону и надзорное ведомство.Ранее в социальных сетях был опубликовано видео, на котором пассажирка, используя нецензурные выражения, требует от таксиста выполнить ее заказ. Водитель отказывается, объясняя это превышением допустимого числа пассажиров в автомобиле, тогда женщина начинает бить таксиста по голове. В описании к ролику сообщается, что водитель – инвалид, плохо слышит, на видео есть момент, когда он переходит на жесты."Второго августа в ночное время суток в МУ МВД России "Энгельсское" обратился гражданин 1993 года рождения по факту нанесения ему телесных повреждений пассажиром в автомашине такси. По данному происшествию в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.После появления публикаций об этом проверку также начала прокуратура."В настоящее время предстоит установить участников конфликта и опросить их по обстоятельствам произошедшего, по ее результатам должностными лицами правоохранительного органа действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на предмет наличия состава преступления либо административного правонарушения", - указывается в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210706/oskorblenie-1740048314.html

https://ria.ru/20210318/delo-1601902920.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, такси, саратовская область, авто, гумвд