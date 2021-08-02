https://ria.ru/20210802/proekt-1743965728.html

Проект "Морская держава" презентовали в Музее мирового океана

Проект "Морская держава" презентовали в Музее мирового океана - РИА Новости, 02.08.2021

Проект "Морская держава" презентовали в Музее мирового океана

Как показать связанные с эпохой Петра I сюжеты ярко и интересно и как увлечь морской тематикой читателей, далеких от нее, рассказали на презентации проекта... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:59

2021-08-02T11:59

2021-08-02T14:10

морская держава

калининград

российское историческое общество

музей мирового океана

россия

морская держава

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Как показать связанные с эпохой Петра I сюжеты ярко и интересно и как увлечь морской тематикой читателей, далеких от нее, рассказали на презентации проекта "Морская держава" Российского исторического общества, МИА "Россия сегодня" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Презентация прошла в Музее мирового океана в рамках работы выставочно-просветительского мероприятия, посвященного празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, в Калининграде.Тематически проект охватывает не только эпоху Петра Великого и период зарождения военно-морского флота России, но и современные этапы развития кораблестроения, а также интересные смежные сюжеты, прямо не связанные с морской тематикой."Роль России как морской державы в целом из повседневности уходит. Мы нечасто вспоминаем о том, что наша страна окружена таким количеством морей, только когда приходится ездить на Черноморское побережье. Формирование морского сознания у широкой аудитории возможно только с использованием доступных и понятных источников распространения информации. Для нас это МИА "Россия сегодня", – отметил директор департамента взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями ОСК Никита Пичугин.Мария Ферсман в свою очередь добавила, что проект можно использовать и как площадку для популяризации внутреннего туризма: редакция рассказывает о морских достопримечательностях, которые можно посмотреть в разных регионах России.Важный момент – это историческая достоверность фактов, отобранных для публикации, в этом проекту помогает Российское историческое общество.На юбилейный, 2022 год, когда по всей стране будет отмечаться 350-летие Петра Великого, у проекта множество планов: в частности, будет опубликована серия материалов о технологиях, которые пришли в Россию благодаря императору, – это и новые методы в медицине, это фортификация, это даже технологии внешней разведки. Эти темы напрямую не связаны с морской тематикой, однако без них невозможно было бы раскрыть эпоху Петра Великого в полной мере, отметил Никита Пичугин.Презентация проекта прошла в рамках мероприятия Министерства культуры Российской Федерации, в котором с докладами выступили историки, искусствоведы, сотрудники музеев, преподаватели вузов, которые занимаются изучением петровской эпохи, из Калининграда и других регионов России. На базе Музея мирового океана также открылась выставка "Царь и море" государственного музея-заповедника "Петергоф", которая ранее уже была показана в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону.

https://ria.ru/20210505/ekranoplan-1730641608.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, российское историческое общество, музей мирового океана, россия, морская держава