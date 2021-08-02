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В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет

В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет - РИА Новости, 02.08.2021

В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет

Более 85 тысяч преступлений прошлых лет раскрыли следователи с 2008 по 2020 годы, из которых свыше 8,5 тысячи уголовных дел об убийствах, рассказал в интервью... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:30

2021-08-02T08:30

2021-08-02T12:15

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 85 тысяч преступлений прошлых лет раскрыли следователи с 2008 по 2020 годы, из которых свыше 8,5 тысячи уголовных дел об убийствах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис."За период с 2008 по 2020 годы раскрыто свыше 85 тысяч преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых более 8,5 тысячи убийств, 4,5 тысячи причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевших, 8,5 тысячи преступлений против половой неприкосновенности", - сказал он.Ложис отметил, что для Следственного комитета расследование преступлений прошлых лет остается одним из приоритетов.Он также рассказал, что для этого созданы действующие на постоянной основе аналитические группы из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. "Результаты их работы в совокупности с современными научными достижениями и оснащенностью экспертных и криминалистических подразделений СК России позволяют реализовать принцип неотвратимости наказания даже спустя десятки лет", - добавил Ложис.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210115/sk-1593020433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия