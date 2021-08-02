Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/prestupleniya-1743929506.html
В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет
В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет
Более 85 тысяч преступлений прошлых лет раскрыли следователи с 2008 по 2020 годы, из которых свыше 8,5 тысячи уголовных дел об убийствах, рассказал в интервью... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:30
2021-08-02T12:15
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_0:146:1190:815_1920x0_80_0_0_27a6096503f2dc5060b84f8ee4f6aaf6.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 85 тысяч преступлений прошлых лет раскрыли следователи с 2008 по 2020 годы, из которых свыше 8,5 тысячи уголовных дел об убийствах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис."За период с 2008 по 2020 годы раскрыто свыше 85 тысяч преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых более 8,5 тысячи убийств, 4,5 тысячи причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевших, 8,5 тысячи преступлений против половой неприкосновенности", - сказал он.Ложис отметил, что для Следственного комитета расследование преступлений прошлых лет остается одним из приоритетов.Он также рассказал, что для этого созданы действующие на постоянной основе аналитические группы из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. "Результаты их работы в совокупности с современными научными достижениями и оснащенностью экспертных и криминалистических подразделений СК России позволяют реализовать принцип неотвратимости наказания даже спустя десятки лет", - добавил Ложис.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210115/sk-1593020433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_103:0:1190:815_1920x0_80_0_0_c8dfec8862bb400c5255ff951ef9331f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия
08:30 02.08.2021 (обновлено: 12:15 02.08.2021)
 
В СК рассказали о расследовании преступлений прошлых лет

С 2008 по 2020 годы следователи раскрыли более 85 тысяч преступлений прошлых лет

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Николай Гернет
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более 85 тысяч преступлений прошлых лет раскрыли следователи с 2008 по 2020 годы, из которых свыше 8,5 тысячи уголовных дел об убийствах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.
"За период с 2008 по 2020 годы раскрыто свыше 85 тысяч преступлений, совершенных в прошлые годы, из которых более 8,5 тысячи убийств, 4,5 тысячи причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевших, 8,5 тысячи преступлений против половой неприкосновенности", - сказал он.
Ложис отметил, что для Следственного комитета расследование преступлений прошлых лет остается одним из приоритетов.
Он также рассказал, что для этого созданы действующие на постоянной основе аналитические группы из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. "Результаты их работы в совокупности с современными научными достижениями и оснащенностью экспертных и криминалистических подразделений СК России позволяют реализовать принцип неотвратимости наказания даже спустя десятки лет", - добавил Ложис.
Читайте полный текст интервью >>
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 04:00
Следственный комитет Российской Федерации
 
Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния