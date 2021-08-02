https://ria.ru/20210802/predstavitel-1744031470.html

Представитель Далай-ламы в России призвал к полной отмене смертной казни

Представитель Далай-ламы в России призвал к полной отмене смертной казни - РИА Новости, 02.08.2021

Представитель Далай-ламы в России призвал к полной отмене смертной казни

Почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче заявил о необходимости полной отмены смертной РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:28

2021-08-02T16:28

2021-08-02T16:28

религия

борис ельцин

здоровье - общество

андрей клишас

лама

россия

религия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Почетный представитель Далай-ламы XIV в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче заявил о необходимости полной отмены смертной казни.25 лет назад, 2 августа 1996 года, в СИЗО "Бутырка" был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин. Это был последний известный случай приведения в исполнение смертного приговора в России. Указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" был подписан в то время президентом России Борисом Ельциным 16 мая 1996 года. В мае 2021 года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что отмена моратория на смертную казнь в России невозможна."Ее (смертную казнь) следует отменить полностью. Не все приходят на этот свет с хорошими качествами и достойным поведением. На протяжении жизни мы совершаем ошибки и порой нарушаем закон – преднамеренно или непреднамеренно. Нарушив закон, мы заслуживаем наказания, однако в качестве наказания никогда не должна рассматриваться смерть. Идея смертной казни безнадежно устарела – ей нет места в современном обществе", - сказал Ринпоче РИА Новости.Лама отметил, что среди буддистов России по поводу статуса смертной казни есть разные мнения, и выражать мнение всех верующих он не может. Тем не менее, по его мнению, идея того, что смертная казнь служит предостережением от совершения преступлений, архаична."В давние времена смертную казнь применяли, чтобы вселять в людей страх. Эта идеология не соответствует духу времени, она устарела. Когда мы сажаем преступника в тюремную камеру, отнимая у него базовое право на свободную жизнь, мы и без того применяем к нему очень жестокое наказание", - сказал он.В каждой религиозной традиции, по мнению духовного лидера буддистов, можно найти учение о прощении и любви. "Преступники могут исправиться, их можно вернуть к нормальной жизни. С буддийской точки зрения смертная казнь недопустима, ведь один из главных принципов буддизма состоит в том, чтобы "не отнимать жизнь". Отнимать жизнь в качестве наказания немыслимо", - добавил лама.С точки зрения буддизма, пояснил Ринпоче, результаты поступков могут проявиться не только в этой, но и в последующих жизнях. Злодеяния, совершенные преступником, сформируют его карму, а смертный приговор, вынесенный судьей и приведенный в исполнение палачом, повлияет на их карму. Главную роль при этом играют стоящие за делами намерения. Именно они определяет благой или дурной характер совершенного действия, а также результаты, которые оно влечет – и в этой жизни, и последующих. "Но, конечно, все эти представления о карме, следующей жизни, будущих рождениях относятся к буддизму, представители других традиций могут объяснять это иначе. Все зависит от их религиозных убеждений", - заключил представитель Далай-ламы XIV.

https://ria.ru/20210729/dalay-lama-1743334751.html

https://ria.ru/20210706/dalay-1740042227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис ельцин, здоровье - общество, андрей клишас, лама, россия, религия