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В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти
В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти - РИА Новости, 02.08.2021
В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти
Тушение девяти лесных пожаров продолжается в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:47
2021-08-02T21:47
2021-08-02T21:47
в мире
измир
адана (провинция)
денизли (провинция)
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Тушение девяти лесных пожаров продолжается в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.Как заявил он накануне, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864."За последние дни 137 пожаров взяты под контроль, в девяти точках провинций Анталья и Мугла пожары продолжаются. Не взяты также под контроль четыре пожара в провинциях Адана, Измир, Денизли, Ыспарта", - написал Пакдемирли в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744056361.html
измир
адана (провинция)
денизли (провинция)
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в мире, измир, адана (провинция), денизли (провинция), лесные пожары в турции
В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти
В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день с пяти до девяти