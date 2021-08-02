https://ria.ru/20210802/pozhary-1744078187.html

В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти

В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти - РИА Новости, 02.08.2021

В Турции число не взятых под контроль пожаров возросло за день до девяти

Тушение девяти лесных пожаров продолжается в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T21:47

2021-08-02T21:47

2021-08-02T21:47

в мире

измир

адана (провинция)

денизли (провинция)

лесные пожары в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_ffa0df08bcca41a2bc3deca640977526.jpg

АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Тушение девяти лесных пожаров продолжается в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.Как заявил он накануне, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864."За последние дни 137 пожаров взяты под контроль, в девяти точках провинций Анталья и Мугла пожары продолжаются. Не взяты также под контроль четыре пожара в провинциях Адана, Измир, Денизли, Ыспарта", - написал Пакдемирли в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744056361.html

измир

адана (провинция)

денизли (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, измир, адана (провинция), денизли (провинция), лесные пожары в турции