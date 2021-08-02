https://ria.ru/20210802/pozhary-1744030311.html

Туроператоры отметили снижение спроса на отдых в Турции из-за пожаров

Туроператоры отметили снижение спроса на отдых в Турции из-за пожаров - РИА Новости, 02.08.2021

Туроператоры отметили снижение спроса на отдых в Турции из-за пожаров

Спрос на туры в Турцию из-за лесных пожаров со стороны российских туристов на прошлой неделе снизился, но сейчас наблюдается тенденция восстановления новых... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:23

2021-08-02T16:23

2021-08-02T16:23

туризм

в мире

турция

новости - туризм

анталья (провинция)

мугла (провинция)

лесные пожары в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743503526_0:147:3380:2048_1920x0_80_0_0_eceb821289b20206acf8c97d62eafed8.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спрос на туры в Турцию из-за лесных пожаров со стороны российских туристов на прошлой неделе снизился, но сейчас наблюдается тенденция восстановления новых бронирований, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли."На фоне негативного информационного фона по итогам прошлой недели новые бронирования туров в Турцию снизились на 31% по сравнению с позапрошлой неделей, однако, по всей вероятности, тренд является временным, так как присутствует тенденция перераспределения спроса на сентябрь. Турагенты и туристы уверены, что к сентябрю все проблемы с пожарами в Турции будут решены", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".Гендиректор турагентской сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов отметил, что на прошлой неделе бронирование новых туров на некоторое время приостанавливалось."Когда бушевали пожары, многие, кто должен был в ближайшие дни лететь в Турцию, проявляли обеспокоенность в отношении ситуации там, но сейчас пожары локализованы, ситуация нормализовалась и туристы, которые ради безопасности были эвакуированы из отелей, снова вернулись и продолжают отдых. В связи с этой положительной информацией объем продаж по Турции восстановился на прежний уровень", - сказал Агафонов.В "Интуристе" также отметили, что запросов на досрочное прекращение отдыха не фиксируют. "В случае с регионом Сиде, если поступали жалобы туристов на задымление, им предлагалось переселение в другие курортные районы Турции и отели", - добавили в туроператоре."Двадцать девятого июля принимающий офис "Интуриста" в Мармарисе провел превентивные переселения туристов из трех отелей, расположенных в зоне риска. В этот же день, после того, как случилось возгорание еще в нескольких регионах, то всех гостей, которые находились в зоне риска, эвакуировали и разместили в других отелях. 30 июля пожар был ликвидирован и туристы смогли вернуться в свои отели", - рассказали в компании.Говоря о ближайших датах заезда, в "Интуристе" отметили, что все места на рейсах проданы на 100%. "Самолеты улетают полными, отказов от туров нет", - заключили в туроператоре.Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Бкир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.

https://ria.ru/20210802/rpk-1743995551.html

турция

анталья (провинция)

мугла (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, турция, новости - туризм, анталья (провинция), мугла (провинция), лесные пожары в турции