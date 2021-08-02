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МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров

МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров - РИА Новости, 02.08.2021

МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров

В Карелии количество очагов природных пожаров за прошедшую неделю уменьшилось более чем в четыре раза, в Якутии за сутки ликвидированы 15 возгораний на общей... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:48

2021-08-02T13:48

2021-08-02T13:48

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Карелии количество очагов природных пожаров за прошедшую неделю уменьшилось более чем в четыре раза, в Якутии за сутки ликвидированы 15 возгораний на общей площади более 60 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС России."Второго августа состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна... Отмечено, что за отчетный период в Карелии количество очагов уменьшилось более чем в четыре раза. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов все очаги ликвидированы. В Якутии за сутки ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади более 61 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.По его словам, основные усилия сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов инфраструктуры. В Оренбурге пожар угрожал садовому товариществу. Спасатели эвакуировали 16 человек. К тушению привлекалась аэромобильная группировка и вертолет МЧС России. Сейчас пожар локализован.Отмечается, что авиация МЧС России провела свыше 220 сливов, сбросила на очаги природных пожаров более 700 тонн воды.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии