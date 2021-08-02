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МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров
МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров - РИА Новости, 02.08.2021
МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров
В Карелии количество очагов природных пожаров за прошедшую неделю уменьшилось более чем в четыре раза, в Якутии за сутки ликвидированы 15 возгораний на общей... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:48
2021-08-02T13:48
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Карелии количество очагов природных пожаров за прошедшую неделю уменьшилось более чем в четыре раза, в Якутии за сутки ликвидированы 15 возгораний на общей площади более 60 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС России."Второго августа состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна... Отмечено, что за отчетный период в Карелии количество очагов уменьшилось более чем в четыре раза. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов все очаги ликвидированы. В Якутии за сутки ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади более 61 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.По его словам, основные усилия сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов инфраструктуры. В Оренбурге пожар угрожал садовому товариществу. Спасатели эвакуировали 16 человек. К тушению привлекалась аэромобильная группировка и вертолет МЧС России. Сейчас пожар локализован.Отмечается, что авиация МЧС России провела свыше 220 сливов, сбросила на очаги природных пожаров более 700 тонн воды.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии
13:48 02.08.2021
 
МЧС сообщило о снижении площади природных пожаров

МЧС: количество и площадь природных пожаров в России снижаются

© РИА Новости / Нина Слепцова / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Нина Слепцова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Карелии количество очагов природных пожаров за прошедшую неделю уменьшилось более чем в четыре раза, в Якутии за сутки ликвидированы 15 возгораний на общей площади более 60 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Второго августа состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна... Отмечено, что за отчетный период в Карелии количество очагов уменьшилось более чем в четыре раза. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов все очаги ликвидированы. В Якутии за сутки ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади более 61 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основные усилия сосредоточены на защите населённых пунктов и объектов инфраструктуры. В Оренбурге пожар угрожал садовому товариществу. Спасатели эвакуировали 16 человек. К тушению привлекалась аэромобильная группировка и вертолет МЧС России. Сейчас пожар локализован.
Отмечается, что авиация МЧС России провела свыше 220 сливов, сбросила на очаги природных пожаров более 700 тонн воды.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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