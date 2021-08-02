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Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе
Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе - РИА Новости, 02.08.2021
Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе
Три пожарных самолета, в том числе российский самолёт-амфибия Бе-200, и шесть вертолётов участвуют в тушении сильного лесного пожара на острове Родос,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:18
2021-08-02T09:24
в мире
греция
родос
бе-200
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АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Три пожарных самолета, в том числе российский самолёт-амфибия Бе-200, и шесть вертолётов участвуют в тушении сильного лесного пожара на острове Родос, дополнительные силы пожарных направлены из Афин, сообщила пожарная служба Греции."В тушении лесного пожара на Родосе участвуют 103 пожарных с шестью пешими группами и 20 машин, мобилизованы три самолета с Бериевым-200 и шесть вертолетов (четыре для тушения пожаров с воздуха и два для координации). Помощь оказывают вооружённые силы, добровольные пожарные, муниципальные власти предоставили цистерны с водой и технику", - говорится в сообщении.В ближайшие несколько часов наземные силы будут усилены 56 пожарными и 14 автомобилями, прибывающими на пароме из Пирея, сообщила пожарная служба.Пожар начался во второй половине дня в воскресенье. "Экологической катастрофой" назвало последствия возгорания греческое общественное телевидение ERT. Сгорели 50 тысяч стреммов (5 тысяч гектаров) леса, сообщает телевидение.Пострадал заповедник Петалудес - "Долина бабочек". Власти эвакуировали жителей поселений в Петалудесе, Псинтос, Марица, Даматрия, военный лагерь Каламонас.Остров на несколько часов остался без электроснабжения. Как заявил оператор распределительных сетей DEDDIE, сбросы воды привели к серьезным проблемам на линиях высоковольтной сети. Электричество было восстановлено утром практически по всему острову.Местные СМИ сообщают, что утром пожар пошёл на убыль.
https://ria.ru/20210801/podzhogi-1743902715.html
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в мире, греция, родос, бе-200
09:18 02.08.2021 (обновлено: 09:24 02.08.2021)
 
Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе

Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе, где сгорели пять тысяч гектаров

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Три пожарных самолета, в том числе российский самолёт-амфибия Бе-200, и шесть вертолётов участвуют в тушении сильного лесного пожара на острове Родос, дополнительные силы пожарных направлены из Афин, сообщила пожарная служба Греции.
"В тушении лесного пожара на Родосе участвуют 103 пожарных с шестью пешими группами и 20 машин, мобилизованы три самолета с Бериевым-200 и шесть вертолетов (четыре для тушения пожаров с воздуха и два для координации). Помощь оказывают вооружённые силы, добровольные пожарные, муниципальные власти предоставили цистерны с водой и технику", - говорится в сообщении.
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 20:59
Турецкое СМИ назвало ответственных за поджоги лесов
В ближайшие несколько часов наземные силы будут усилены 56 пожарными и 14 автомобилями, прибывающими на пароме из Пирея, сообщила пожарная служба.
Пожар начался во второй половине дня в воскресенье. "Экологической катастрофой" назвало последствия возгорания греческое общественное телевидение ERT. Сгорели 50 тысяч стреммов (5 тысяч гектаров) леса, сообщает телевидение.
Пострадал заповедник Петалудес - "Долина бабочек". Власти эвакуировали жителей поселений в Петалудесе, Псинтос, Марица, Даматрия, военный лагерь Каламонас.
Остров на несколько часов остался без электроснабжения. Как заявил оператор распределительных сетей DEDDIE, сбросы воды привели к серьезным проблемам на линиях высоковольтной сети. Электричество было восстановлено утром практически по всему острову.
Местные СМИ сообщают, что утром пожар пошёл на убыль.
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В миреГрецияРодосБе-200
 
 
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