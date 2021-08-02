https://ria.ru/20210802/pozhar-1743933352.html

Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе

Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе - РИА Новости, 02.08.2021

Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе

Три пожарных самолета, в том числе российский самолёт-амфибия Бе-200, и шесть вертолётов участвуют в тушении сильного лесного пожара на острове Родос,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:18

2021-08-02T09:18

2021-08-02T09:24

в мире

греция

родос

бе-200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743632022_0:0:1641:924_1920x0_80_0_0_44052453d6b98dff2fca2d234bfdbea6.jpg

АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Три пожарных самолета, в том числе российский самолёт-амфибия Бе-200, и шесть вертолётов участвуют в тушении сильного лесного пожара на острове Родос, дополнительные силы пожарных направлены из Афин, сообщила пожарная служба Греции."В тушении лесного пожара на Родосе участвуют 103 пожарных с шестью пешими группами и 20 машин, мобилизованы три самолета с Бериевым-200 и шесть вертолетов (четыре для тушения пожаров с воздуха и два для координации). Помощь оказывают вооружённые силы, добровольные пожарные, муниципальные власти предоставили цистерны с водой и технику", - говорится в сообщении.В ближайшие несколько часов наземные силы будут усилены 56 пожарными и 14 автомобилями, прибывающими на пароме из Пирея, сообщила пожарная служба.Пожар начался во второй половине дня в воскресенье. "Экологической катастрофой" назвало последствия возгорания греческое общественное телевидение ERT. Сгорели 50 тысяч стреммов (5 тысяч гектаров) леса, сообщает телевидение.Пострадал заповедник Петалудес - "Долина бабочек". Власти эвакуировали жителей поселений в Петалудесе, Псинтос, Марица, Даматрия, военный лагерь Каламонас.Остров на несколько часов остался без электроснабжения. Как заявил оператор распределительных сетей DEDDIE, сбросы воды привели к серьезным проблемам на линиях высоковольтной сети. Электричество было восстановлено утром практически по всему острову.Местные СМИ сообщают, что утром пожар пошёл на убыль.

https://ria.ru/20210801/podzhogi-1743902715.html

https://ria.ru/20210801/bodrum-1743845472.html

греция

родос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, греция, родос, бе-200