https://ria.ru/20210802/potok-1744031618.html

В Киеве назвали способ сократить поставки газа по "Северному потоку — 2"

В Киеве назвали способ сократить поставки газа по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.08.2021

В Киеве назвали способ сократить поставки газа по "Северному потоку — 2"

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как Киев продолжит бороться с "Северным потоком — 2". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:28

2021-08-02T16:28

2021-08-02T23:11

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украина

сша

евросоюз

газпром

северный поток — 2

сергей макогон

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как Киев продолжит бороться с "Северным потоком — 2"."Мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По мнению Макогона, Украине необходимо настаивать на том, чтобы к магистрали применили требования Третьего энергетического пакета Евросоюза — правовых норм, ограничивающих монополию на снабжение топливом и электричеством. Это позволит сократить до 50 процентов долю "Газпрома" в поставках газа по "Северному потоку — 2", указал он. Такое же ограничение действует на магистрали Opal, отметил гендиректор "Оператора ГТС Украины"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом в компании указали, что важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя.

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-02T16:28 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, евросоюз, газпром, северный поток — 2, сергей макогон, россия