16:28 02.08.2021 (обновлено: 23:11 02.08.2021)
В Киеве назвали способ сократить поставки газа по "Северному потоку — 2"
Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон назвал способ снизить поставки газа по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, как Киев продолжит бороться с "Северным потоком — 2".
"Мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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По мнению Макогона, Украине необходимо настаивать на том, чтобы к магистрали применили требования Третьего энергетического пакета Евросоюза — правовых норм, ограничивающих монополию на снабжение топливом и электричеством. Это позволит сократить до 50 процентов долю "Газпрома" в поставках газа по "Северному потоку — 2", указал он. Такое же ограничение действует на магистрали Opal, отметил гендиректор "Оператора ГТС Украины".
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что готовы продолжить транзит через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Этот вопрос необходимо решать "на рыночных условиях и по рыночным ценам". При этом в компании указали, что важно учитывать планы ЕС по декарбонизации экономики. С этой точки зрения "Северный поток — 2" куда лучше соответствует требованиям Брюсселя.