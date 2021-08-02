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В Германии предрекли "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики
В Германии предрекли "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики - РИА Новости, 02.08.2021
В Германии предрекли "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики
Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрек "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики из-за перехода ФРГ на... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:07
2021-08-02T16:07
экономика
в мире
украина
сша
германия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрек "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики из-за перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии.В интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Месснер напомнил, что Германия к 2030 году должна снизить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года."Во всех секторах, где происходят выбросы, мы должны ускоренно реализовывать амбициозные цели. Это касается, прежде всего, энергетической системы, транспортной системы, наших городов, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, потребления. Если мы не добьемся успеха в этом, то не будет снижения на 65%. В качестве сигнала было бы важно радикально ускорить выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики", - заявил Месснер.Он отметил, что темпы введения в строй новых ветряных электростанций должны увеличиться в три раза, а установок на солнечных батареях - в два раза, транспортная сеть должна перейти на электричество, общее число автомобилей должно снизиться, а постройки должны быть модернизированы для большей энергоэффективости. Месснер утвердительно ответил на вопрос интервьюера, не выглядит ли "Северный поток — 2" на этом фоне "выпавшим из времени"."Да, "Северный поток — 2" может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию", - заявил Месснер, не вдаваясь в детали."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210802/sdelka-1743959519.html
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экономика, в мире, украина, сша, германия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
16:07 02.08.2021
 
В Германии предрекли "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики

Глава ведомства Германии Месснер: "Северный поток — 2" может стать "динозавром" энергетики

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрек "Северному потоку — 2" судьбу "динозавра" энергетики из-за перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии.
В интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Месснер напомнил, что Германия к 2030 году должна снизить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.
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"Во всех секторах, где происходят выбросы, мы должны ускоренно реализовывать амбициозные цели. Это касается, прежде всего, энергетической системы, транспортной системы, наших городов, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, потребления. Если мы не добьемся успеха в этом, то не будет снижения на 65%. В качестве сигнала было бы важно радикально ускорить выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики", - заявил Месснер.
Он отметил, что темпы введения в строй новых ветряных электростанций должны увеличиться в три раза, а установок на солнечных батареях - в два раза, транспортная сеть должна перейти на электричество, общее число автомобилей должно снизиться, а постройки должны быть модернизированы для большей энергоэффективости. Месснер утвердительно ответил на вопрос интервьюера, не выглядит ли "Северный поток — 2" на этом фоне "выпавшим из времени".
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"Да, "Северный поток — 2" может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию", - заявил Месснер, не вдаваясь в детали.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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