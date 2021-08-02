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На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.08.2021
На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
Украина в условиях достройки "Северного потока — 2" должна потребовать у США статус "особого" союзника вне НАТО, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T05:36
2021-08-02T12:05
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
евросоюз
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина в условиях достройки "Северного потока — 2" должна потребовать у США статус "особого" союзника вне НАТО, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк."Думаю, стратегически вопрос "Северного потока — 2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО", — заявил Семенюк.По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом."Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно", — выразил надежду он.По словам эксперта, после запуска трубопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент "уже как использованный материал"."Особый статус союзника вне НАТО — это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры", — добавил Семенюк.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, нато, северный поток — 2, россия
05:36 02.08.2021 (обновлено: 12:05 02.08.2021)
 
На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"

Украинский эксперт Семенюк посоветовал Зеленскому требовать у США статус "особого" союзника вне НАТО

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина в условиях достройки "Северного потока — 2" должна потребовать у США статус "особого" союзника вне НАТО, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк.
"Думаю, стратегически вопрос "Северного потока — 2" уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО", — заявил Семенюк.
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По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.
"Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно", — выразил надежду он.
По словам эксперта, после запуска трубопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент "уже как использованный материал".
"Особый статус союзника вне НАТО — это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры", — добавил Семенюк.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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