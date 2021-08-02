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США введут антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из России

США введут антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из России - РИА Новости, 02.08.2021

США введут антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из России

США введут пошлины на ряд наименований стальных труб из РФ, Украины и Южной Кореи, сообщило министерство торговли США. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T23:01

2021-08-02T23:01

2021-08-02T23:12

экономика

в мире

сша

южная корея

министерство торговли сша

россия

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США введут пошлины на ряд наименований стальных труб из РФ, Украины и Южной Кореи, сообщило министерство торговли США.Речь идет о бесшовных стандартных, магистральных и напорных трубах из углеродистой и легированной стали.Комиссия по международной торговле США определила, что страна несет убытки из-за того, что экспорт этих наименований в США идет "по цене ниже справедливой"."В результате... министерство торговли выпустит распоряжения об антидемпинговых пошлинах на эти продукты из Кореи, России и Украины и распоряжение на компенсационные пошлины на импорт этих продуктов из Кореи и России", - говорится в сообщении министерства.Размер пошлин не сообщается.

https://ria.ru/20210726/nalog-1742985469.html

сша

южная корея

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экономика, в мире, сша, южная корея, министерство торговли сша, россия