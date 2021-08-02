Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/polsha-1743984120.html
В Польше подожгли пункт вакцинации
В Польше подожгли пункт вакцинации - РИА Новости, 02.08.2021
В Польше подожгли пункт вакцинации
Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосце Люблинского воеводства Польши, сообщает местная полиция. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:06
2021-08-02T13:06
распространение коронавируса
в мире
люблин
польша
люблинское воеводство
матеуш моравецкий
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736401694_0:190:2730:1726_1920x0_80_0_0_7cfb71ae969c850b447ef519facec5af.jpg
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосце Люблинского воеводства Польши, сообщает местная полиция."В Замосце была подожжена санитарно-эпидемиологическая станция и мобильный пункт вакцинации. С целью расследования будет создана специальная оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.Поджог был совершен в ночь с воскресенья на понедельник, в результате чего никто не пострадал.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал суровые наказания за подобные действия. "Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации. Это очень важно, чтобы остановить четвертую волну пандемии. Мы будем необычайно сурово подходить к такого типа актам", - заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.В свою очередь, главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак сообщил о создании специальной группы полицейских для расследования данного поджога. "Я приказал коменданту полиции в Люблине создать специальную оперативно-следственную группу, которая уже занимается этим делам. У нас есть записи камер видеонаблюдения, мы проводим очень интенсивные действия в целях выявления, установления личностей и задержания совершивших это необычайно возмутительное, бандитское нападение", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/yurist-1742001193.html
люблин
польша
люблинское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736401694_149:185:2632:2047_1920x0_80_0_0_397f19b1c46139e5aa1fe4fc15ae366e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, люблин, польша, люблинское воеводство, матеуш моравецкий, коронавирус covid-19
13:06 02.08.2021
 
В Польше подожгли пункт вакцинации

В польском Замосце подожгли пункт вакцинации от коронавируса

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольская полиция в Варшаве
Польская полиция в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосце Люблинского воеводства Польши, сообщает местная полиция.
"В Замосце была подожжена санитарно-эпидемиологическая станция и мобильный пункт вакцинации. С целью расследования будет создана специальная оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.
Поджог был совершен в ночь с воскресенья на понедельник, в результате чего никто не пострадал.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал суровые наказания за подобные действия. "Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации. Это очень важно, чтобы остановить четвертую волну пандемии. Мы будем необычайно сурово подходить к такого типа актам", - заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.
В свою очередь, главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак сообщил о создании специальной группы полицейских для расследования данного поджога. "Я приказал коменданту полиции в Люблине создать специальную оперативно-следственную группу, которая уже занимается этим делам. У нас есть записи камер видеонаблюдения, мы проводим очень интенсивные действия в целях выявления, установления личностей и задержания совершивших это необычайно возмутительное, бандитское нападение", - сказал он.
Наклейки с надписью Привит от COVID для жителей Красноярского края, прошедших вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:59В России
Юрист объяснил, почему наказание для антипрививочников не будет работать
 
Распространение коронавирусаВ миреЛюблинПольшаЛюблинское воеводствоМатеуш МоравецкийКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40Президент Армении назначил нового вице-премьера
15:38PGNiG хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2"
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния