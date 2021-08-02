https://ria.ru/20210802/polsha-1743984120.html

В Польше подожгли пункт вакцинации

В Польше подожгли пункт вакцинации - РИА Новости, 02.08.2021

В Польше подожгли пункт вакцинации

Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосце Люблинского воеводства Польши, сообщает местная полиция. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:06

2021-08-02T13:06

2021-08-02T13:06

распространение коронавируса

в мире

люблин

польша

люблинское воеводство

матеуш моравецкий

коронавирус covid-19

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ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосце Люблинского воеводства Польши, сообщает местная полиция."В Замосце была подожжена санитарно-эпидемиологическая станция и мобильный пункт вакцинации. С целью расследования будет создана специальная оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.Поджог был совершен в ночь с воскресенья на понедельник, в результате чего никто не пострадал.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал суровые наказания за подобные действия. "Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации. Это очень важно, чтобы остановить четвертую волну пандемии. Мы будем необычайно сурово подходить к такого типа актам", - заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.В свою очередь, главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак сообщил о создании специальной группы полицейских для расследования данного поджога. "Я приказал коменданту полиции в Люблине создать специальную оперативно-следственную группу, которая уже занимается этим делам. У нас есть записи камер видеонаблюдения, мы проводим очень интенсивные действия в целях выявления, установления личностей и задержания совершивших это необычайно возмутительное, бандитское нападение", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/yurist-1742001193.html

люблин

польша

люблинское воеводство

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в мире, люблин, польша, люблинское воеводство, матеуш моравецкий, коронавирус covid-19