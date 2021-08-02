https://ria.ru/20210802/pogoda-1743955911.html

Москвичам рассказали о погоде в течение неделе

Москвичам рассказали о погоде в течение неделе - РИА Новости, 02.08.2021

Москвичам рассказали о погоде в течение неделе

Практически всю неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура понизится до плюс 25 днем, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:25

2021-08-02T11:25

2021-08-02T11:42

общество

москва

погода

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Практически всю неделю в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура понизится до плюс 25 днем, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодня в Москве последний такой очень теплый день, хотя местами не исключен кратковременный дождь, может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра при ней до 12-17 метров в секунду. Мы считаем, что до 15 часов температура в городе повысится до плюс 28-30 градусов. Во вторник характер погоды будет меняться, в ночь на вторник нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, который проявит себя более интенсивными дождями, не исключена гроза", - сказала Позднякова.Синоптик добавила, что за счет облачности ночь на вторник будет теплой, столбики термометров будет достигать плюс 17-19 градусов, днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня не исключен небольшой кратковременный дождь, температура будет значительно ниже, чем в понедельник - плюс 22-24 градуса, по области до плюс 25, сохранится плотный западный ветер."В среду ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, четверг обещает быть довольно солнечным, без осадков, температура одинаковая - ночью до плюс 13-15, днем 23-25", - добавила она.В пятницу вновь погода будет более облачная, температура в дневные часы составит плюс 23-25, не исключен кратковременный дождь.

https://ria.ru/20210802/groza-1743927907.html

https://ria.ru/20210801/avgust-1743868428.html

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общество, москва, погода, татьяна позднякова, россия