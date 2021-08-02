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Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек - РИА Новости, 02.08.2021
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек
Число погибших российских туристов в ДТП в Турции, по предварительным данным, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:06
2021-08-02T20:06
2021-08-02T20:31
в мире
турция
интурист
дтп с российскими туристами в турции
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число погибших российских туристов в ДТП в Турции, по предварительным данным, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист"."Число погибших увеличилось до четырех человек", - сообщили в компании.Автобус, перевозивший российских туристов из турецкого поселка Конаклы в аэропорт Антальи, попал в ДТП в понедельник. Турецкие СМИ сообщили, что автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По данным туроператора "Интурист", в автобусе находилось 22 российских туриста, среди них девять детей. Туристы должны были вылетать вечерним рейсом в Самару.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744069749.html
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в мире, турция, интурист, дтп с российскими туристами в турции
20:06 02.08.2021 (обновлено: 20:31 02.08.2021)
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек
"Интурист": число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось до четырех человек