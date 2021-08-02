https://ria.ru/20210802/pogibshie-1744069476.html

Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек - РИА Новости, 02.08.2021

Число погибших в ДТП с автобусом в Турции выросло до четырех человек

Число погибших российских туристов в ДТП в Турции, по предварительным данным, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:06

2021-08-02T20:06

2021-08-02T20:31

в мире

турция

интурист

дтп с российскими туристами в турции

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число погибших российских туристов в ДТП в Турции, по предварительным данным, увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист"."Число погибших увеличилось до четырех человек", - сообщили в компании.Автобус, перевозивший российских туристов из турецкого поселка Конаклы в аэропорт Антальи, попал в ДТП в понедельник. Турецкие СМИ сообщили, что автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По данным туроператора "Интурист", в автобусе находилось 22 российских туриста, среди них девять детей. Туристы должны были вылетать вечерним рейсом в Самару.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744069749.html

турция

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2021

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в мире, турция, интурист, дтп с российскими туристами в турции