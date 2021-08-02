https://ria.ru/20210802/podlodki-1744036730.html
Адмирал оценил сообщения британских СМИ о спрятавшихся российских подлодках
Адмирал оценил сообщения британских СМИ о спрятавшихся российских подлодках - РИА Новости, 02.08.2021
Адмирал оценил сообщения британских СМИ о спрятавшихся российских подлодках
Измерить глубину погружения подлодки невозможно, если не находиться на ней, британские СМИ транслируют домыслы, когда пишут о нырнувших на 500 метров в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:51
2021-08-02T16:51
2021-08-02T23:44
в мире
вмф рф
подводные лодки проекта 955 "борей"
владимир валуев (адмирал)
россия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Измерить глубину погружения подлодки невозможно, если не находиться на ней, британские СМИ транслируют домыслы, когда пишут о нырнувших на 500 метров в Атлантику "Бореях", заявил РИА Новости адмирал-подводник экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) Владимир Валуев.Ранее британская газета The Sun выпустила материал, согласно которому российские подлодки проекта "Борей" погрузились на глубину более 500 метров в Атлантике, хотя обычно не ныряют глубже 400 метров. Также в публикации говорится о том, что в погружении участвовали десятки "Бореев" (хотя в составе ВМФ РФ пока всего четыре такие субмарины) и что эти подлодки способны нести крылатые ракеты "Циркон" (на самом деле они предназначены для многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М")."Я считаю, это домыслы. Таких приборов я не знаю, какими можно было бы проверить глубину погружения. Англичане что-то придумывают", - сказал Валуев.При этом он не исключил, что "Бореи" действительно могут погружаться на такую глубину. Кроме того, по словам адмирала, речь может идти об испытаниях АПЛ.Валуев напомнил о том, что в Советском Союзе была построена подводная лодка "Комсомолец", которая могла погружаться на глубины до километра, то есть туда, куда не достают торпеды. Если бы у России сейчас были такие подлодки, то "это была бы классика, то есть они были бы неуязвимы", считает адмирал.
https://ria.ru/20210730/podlodka-1743593583.html
https://ria.ru/20210726/podlodka-1743013203.html
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в мире, вмф рф, подводные лодки проекта 955 "борей", владимир валуев (адмирал), россия
16:51 02.08.2021 (обновлено: 23:44 02.08.2021)
Адмирал оценил сообщения британских СМИ о спрятавшихся российских подлодках
Адмирал Валуев: британские СМИ транслируют домыслы, когда пишут о спрятавшихся российских подлодках