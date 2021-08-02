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В Британии испугались "спрятавшихся" в Атлантике российских подлодок
В Британии испугались "спрятавшихся" в Атлантике российских подлодок - РИА Новости, 02.08.2021
В Британии испугались "спрятавшихся" в Атлантике российских подлодок
Британская газета The Sun рассказала о необычно глубоко погрузившихся российских подводных лодках проекта "Борей", выполняющих "зловещие задачи" в Атлантическом РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:20
2021-08-02T15:02
в мире
москва
великобритания
нато
подводные лодки проекта 955 "борей"
корнуолл
g7
атлантический океан
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британская газета The Sun рассказала о необычно глубоко погрузившихся российских подводных лодках проекта "Борей", выполняющих "зловещие задачи" в Атлантическом океане.По информации СМИ, такие нестандартные маневры вызвали серьезную тревогу у британских военных. Издание уточнило, что чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, однако в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров. По мнению эксперта Брюса Джонса, это далеко не первый случай за последние месяцы, когда действия Москвы "вызывают тревогу"."Об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной. А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определенно означает эскалацию, и теперь они, похоже, делают ставку на глубоководные операции", — заявил он.Ранее газета писала, что в Британии для защиты участников саммита G7 создали "стальное кольцо", включавшее в себя 400 сотрудников спецслужб, три конвертоплана и военные корабли, среди которых даже был авианосец "Принц Уэльский". Поводом для таких мер предосторожности послужили опасения из-за российской подлодки, которая патрулировала побережье графства Корнуолл, где и проходила встреча. Утверждается также, что ВВС Великобритании проводили "необычные" операции в этом районе, что еще больше наводило на подозрения о нештатной ситуации.Сегодня Россия эксплуатирует четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", а еще три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".Первые подлодки (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.
https://ria.ru/20210726/podlodka-1743013203.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/tank-1742432112.html
москва
великобритания
корнуолл
атлантический океан
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в мире, москва, великобритания, нато, подводные лодки проекта 955 "борей", корнуолл, g7, атлантический океан
14:20 02.08.2021 (обновлено: 15:02 02.08.2021)
 
В Британии испугались "спрятавшихся" в Атлантике российских подлодок

The Sun сообщила о тревожной ситуации в Британии из-за спрятавшихся в Атлантике российских подлодок

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка (АПЛ) "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британская газета The Sun рассказала о необычно глубоко погрузившихся российских подводных лодках проекта "Борей", выполняющих "зловещие задачи" в Атлантическом океане.
По информации СМИ, такие нестандартные маневры вызвали серьезную тревогу у британских военных. Издание уточнило, что чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, однако в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров.
По мнению эксперта Брюса Джонса, это далеко не первый случай за последние месяцы, когда действия Москвы "вызывают тревогу".
"Об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной. А последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов альянса понервничать. Но это определенно означает эскалацию, и теперь они, похоже, делают ставку на глубоководные операции", — заявил он.
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Ранее газета писала, что в Британии для защиты участников саммита G7 создали "стальное кольцо", включавшее в себя 400 сотрудников спецслужб, три конвертоплана и военные корабли, среди которых даже был авианосец "Принц Уэльский". Поводом для таких мер предосторожности послужили опасения из-за российской подлодки, которая патрулировала побережье графства Корнуолл, где и проходила встреча.
Утверждается также, что ВВС Великобритании проводили "необычные" операции в этом районе, что еще больше наводило на подозрения о нештатной ситуации.
Сегодня Россия эксплуатирует четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", а еще три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Первые подлодки (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.
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В миреМоскваВеликобританияНАТОПодводные лодки проекта 955 "Борей"КорнуоллG7Атлантический океан
 
 
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