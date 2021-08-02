https://ria.ru/20210802/pitomnik-1743997073.html

Суд запретил работу собачьего питомника в Ярославской области

Суд запретил работу собачьего питомника в Ярославской области - РИА Новости, 02.08.2021

Суд запретил работу собачьего питомника в Ярославской области

Суд в Ярославской области запретил деятельность питомника по разведению овчарок и хаски по просьбе местных жителей, жаловавшихся на непрекращающийся лай и... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:55

2021-08-02T13:55

2021-08-02T13:56

происшествия

ярославская область

ярославский район

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Суд в Ярославской области запретил деятельность питомника по разведению овчарок и хаски по просьбе местных жителей, жаловавшихся на непрекращающийся лай и неприятный запах, сообщает Ярославской областной суд в понедельник.Сообщается, что в суд обратились жители поселка Михайловский. По их словам, собственники двух земельных участков в поселке на протяжении нескольких лет занимаются разведением и последующей продажей щенков собак породы среднеазиатской овчарки и хаски."Размещение питомников в непосредственной близости от жилых домов и земельных участков истцов с содержанием в питомнике большого количества собак мешает нормальному проживанию и отдыху истцов, поскольку собаки постоянно громко лают, воют, как днем, так и ночью. Перерыв в лае бывает не более получаса. От такого шума пожилые люди не могут отдохнуть, дети - делать уроки, невозможно нормально выспаться. От питомников на улице исходит специфический запах", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечает суд, за пределами своего земельного участка хозяева собак организовали яму для сброса отходов жизнедеятельности собак, из-за чего в поселке появились крысы и мыши. Были случаи, когда собаки убегали из питомника, тем самым создавая угрозу безопасности здоровью истцов и других жителей поселка, говорится в сообщении.По данным суда, представитель КУМИ администрации Ярославского района в судебном заседании исковые требования поддержала. По данным КУМИ, на территории содержатся 35 собак хаски и 9 щенков среднеазиатской овчарки. На установленной табличке говорится, что это питомник. Между тем основным разрешенным использованием указанных участков является индивидуальное жилищное строительство, подчеркнула в суде представитель КУМИ.Представители ответчиков в судебном заседании простили отказать в удовлетворении исковых требований, информирует суд, поскольку, по их словам, это их личные собаки, а закон не запрещает иметь такое количество домашних животных, к тому же собаки привиты, нарекании от ветеринарной службы нет. По словам ответчиков, никто не представил доказательств, свидетельствующих о превышении допустимого уровня шума от лая собак.Суд первой инстанции встал на сторону истцов, признав незаконной "деятельность по массовому содержанию собак на земельных участках в поселке Михайловский" и наложив запрет на деятельность питомника. "Возложена обязанность в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу вывезти всех собак с земельных участков", - говорится в сообщении.После поданной апелляции данное решение оставил в силе и Ярославский областной суд. Решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20210323/spetsnazovets-otkryl-pitomnik-1602553876.html

https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html

ярославская область

ярославский район

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происшествия, ярославская область, ярославский район, ярославский областной суд