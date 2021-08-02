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Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства
Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства - РИА Новости, 02.08.2021
Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства
Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:10
2021-08-02T09:10
2021-08-02T09:10
в мире
перу
педро кастильо
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей резиденции.Во время своего первого послания стране Кастильо заявил, что не будет использовать Дворец правительства в качестве своей резиденции и решил превратить его в музей, чтобы "порвать с колониальными символами". Как отметили местные СМИ, своим решением Кастильо нарушил традицию, насчитывающую почти 500 лет.Правительственный дворец, расположенный в столице Перу Лиме, в просторечии известен как Casa de Pizarro (Каса-де-Писарро, "Дом Писарро" - перевод с испанского) в качестве отсылки к испанскому завоевателю Франсиско Писарро, основавшему город в 1535 году.
https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html
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в мире, перу, педро кастильо
Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства
Глава Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, который обещал превратить в музей