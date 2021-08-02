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Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства
Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства - РИА Новости, 02.08.2021
Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства
Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:10
2021-08-02T09:10
в мире
перу
педро кастильо
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей резиденции.Во время своего первого послания стране Кастильо заявил, что не будет использовать Дворец правительства в качестве своей резиденции и решил превратить его в музей, чтобы "порвать с колониальными символами". Как отметили местные СМИ, своим решением Кастильо нарушил традицию, насчитывающую почти 500 лет.Правительственный дворец, расположенный в столице Перу Лиме, ​​в просторечии известен как Casa de Pizarro (Каса-де-Писарро, "Дом Писарро" - перевод с испанского) в качестве отсылки к испанскому завоевателю Франсиско Писарро, основавшему город в 1535 году.
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в мире, перу, педро кастильо
09:10 02.08.2021
 
Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства

Глава Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, который обещал превратить в музей

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей резиденции.
Во время своего первого послания стране Кастильо заявил, что не будет использовать Дворец правительства в качестве своей резиденции и решил превратить его в музей, чтобы "порвать с колониальными символами". Как отметили местные СМИ, своим решением Кастильо нарушил традицию, насчитывающую почти 500 лет.
"Пока определяется наиболее подходящее место для перевода канцелярии президента, президент республики будет работать из Дворца правительства", - сообщается в коммюнике пресс-службы администрации главы государства.
Правительственный дворец, расположенный в столице Перу Лиме, ​​в просторечии известен как Casa de Pizarro (Каса-де-Писарро, "Дом Писарро" - перевод с испанского) в качестве отсылки к испанскому завоевателю Франсиско Писарро, основавшему город в 1535 году.
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