https://ria.ru/20210802/peru-1743932787.html

Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства

Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства - РИА Новости, 02.08.2021

Президент Перу отложил переезд из Дворца правительства

Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:10

2021-08-02T09:10

2021-08-02T09:10

в мире

перу

педро кастильо

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Перу Педро Кастильо отложил переезд из Дворца правительства, несмотря на то, что ранее заявил о своем решении не использовать его в качестве своей резиденции.Во время своего первого послания стране Кастильо заявил, что не будет использовать Дворец правительства в качестве своей резиденции и решил превратить его в музей, чтобы "порвать с колониальными символами". Как отметили местные СМИ, своим решением Кастильо нарушил традицию, насчитывающую почти 500 лет.Правительственный дворец, расположенный в столице Перу Лиме, ​​в просторечии известен как Casa de Pizarro (Каса-де-Писарро, "Дом Писарро" - перевод с испанского) в качестве отсылки к испанскому завоевателю Франсиско Писарро, основавшему город в 1535 году.

https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html

перу

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в мире, перу, педро кастильо