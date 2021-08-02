https://ria.ru/20210802/peregovory-1743969305.html
В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах
В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах - РИА Новости, 02.08.2021
В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости об отсутствии прогресса на переговорах по мирному... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:08
2021-08-02T12:08
2021-08-02T13:03
в мире
киев
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости об отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе по вине Киева."Если говорить о переговорных площадках, там ничего нового не происходит. Нет никакого прогресса. Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много предпринято действий и шагов, но по факту минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины", - сказал Пушилин.Читайте полный текст интервью >>>
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в мире, киев, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:08 02.08.2021 (обновлено: 13:03 02.08.2021)
В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах
Глава ДНР Пушилин: на переговорах по Донбассу нет никакого прогресса