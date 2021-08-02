https://ria.ru/20210802/peregovory-1743969305.html

В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах

В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах - РИА Новости, 02.08.2021

В ДНР заявили об отсутствии прогресса на переговорах

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости об отсутствии прогресса на переговорах по мирному... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:08

2021-08-02T12:08

2021-08-02T13:03

в мире

киев

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости об отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе по вине Киева."Если говорить о переговорных площадках, там ничего нового не происходит. Нет никакого прогресса. Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много предпринято действий и шагов, но по факту минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины", - сказал Пушилин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210802/donbass-1743938267.html

киев

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, киев, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр