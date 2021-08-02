https://ria.ru/20210802/pavodok-1743924790.html

На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка

На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка - РИА Новости, 02.08.2021

На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка

Движение приостановлено на участке федеральной трассы "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, паводок размыл дорожное полотно, сообщает пресс-служба ГУ РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T07:00

2021-08-02T07:00

2021-08-02T07:00

происшествия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Движение приостановлено на участке федеральной трассы "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, паводок размыл дорожное полотно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.ГУ МЧС России по Амурской области добавляет, что на месте размыва полотна выставлены два поста ГИБДД, на место отправилась аварийно-восстановительная бригада и оперативная группа спасателей.

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)