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На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка - РИА Новости, 02.08.2021
На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
Движение приостановлено на участке федеральной трассы "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, паводок размыл дорожное полотно, сообщает пресс-служба ГУ РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T07:00
2021-08-02T07:00
2021-08-02T07:00
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Движение приостановлено на участке федеральной трассы "Амур" в Магдагачинском районе Амурской области, паводок размыл дорожное полотно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.ГУ МЧС России по Амурской области добавляет, что на месте размыва полотна выставлены два поста ГИБДД, на место отправилась аварийно-восстановительная бригада и оперативная группа спасателей.
https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html
амурская область
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
На участке федеральной трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка