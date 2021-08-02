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Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:58
2021-08-02T23:58
2021-08-02T23:58
война в сирии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Состоялось очередное совместное скоординированное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от пункта пропуска "Гариб" до населенного пункта Бандар-Хан и обратно", - сказал Кулить.По его словам, военная полиция РФ продолжила сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Манбидж", - добавил Кулить.
https://ria.ru/20210802/aleppo-1744081191.html
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в мире, алеппо, сирия, россия
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо
Очередное совместное российско-турецкое патрулирование прошло в провинции Алеппо в Сирии