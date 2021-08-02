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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210802/patrulirovanie-1744084977.html
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо - РИА Новости, 02.08.2021
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:58
2021-08-02T23:58
война в сирии
в мире
алеппо
сирия
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Состоялось очередное совместное скоординированное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от пункта пропуска "Гариб" до населенного пункта Бандар-Хан и обратно", - сказал Кулить.По его словам, военная полиция РФ продолжила сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке."Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Манбидж", - добавил Кулить.
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в мире, алеппо, сирия, россия
23:58 02.08.2021
 
Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в Алеппо

Очередное совместное российско-турецкое патрулирование прошло в провинции Алеппо в Сирии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"Состоялось очередное совместное скоординированное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от пункта пропуска "Гариб" до населенного пункта Бандар-Хан и обратно", - сказал Кулить.
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 22:24Война в Сирии
Боевики обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо
По его словам, военная полиция РФ продолжила сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Манбидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Манбидж", - добавил Кулить.
 
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