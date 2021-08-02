https://ria.ru/20210802/park-1744017852.html

Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах

Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2021

Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах

Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:27

2021-08-02T15:27

2021-08-02T15:57

общество

москва

парк культуры имени горького

воздушно-десантные войска россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732920021_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_36975b8b71bf4018bd7cb556963d8e1d.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского парка."Парк Горького традиционно является площадкой для празднования Дня ВДВ, этой традиции уже много лет, многие десантники приходят 2 августа в парк со своими семьями. В этом году в парке в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия не запланированы", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что купаться в прудах и фонтанах, расположенных на территории парка, запрещено – это прописано в правилах парка Горького, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте."Традиционно на Ленинской площади дежурят сотрудники охраны парка, которые следят за соблюдением этих правил и в случае их нарушения просят посетителей покинуть фонтан", - добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, парк культуры имени горького, воздушно-десантные войска россии