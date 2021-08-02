https://ria.ru/20210802/park-1744017852.html
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2021
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:27
2021-08-02T15:27
2021-08-02T15:57
общество
москва
парк культуры имени горького
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732920021_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_36975b8b71bf4018bd7cb556963d8e1d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского парка."Парк Горького традиционно является площадкой для празднования Дня ВДВ, этой традиции уже много лет, многие десантники приходят 2 августа в парк со своими семьями. В этом году в парке в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия не запланированы", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что купаться в прудах и фонтанах, расположенных на территории парка, запрещено – это прописано в правилах парка Горького, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте."Традиционно на Ленинской площади дежурят сотрудники охраны парка, которые следят за соблюдением этих правил и в случае их нарушения просят посетителей покинуть фонтан", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732920021_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_728fe75741ff628aca941d6736fa46b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, парк культуры имени горького, воздушно-десантные войска россии
15:27 02.08.2021 (обновлено: 15:57 02.08.2021)
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
Парк Горького в День ВДВ напомнил о запрете на купание в фонтанах
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Праздничные мероприятия в День ВДВ
в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского парка.
"Парк Горького традиционно является площадкой для празднования Дня ВДВ, этой традиции уже много лет, многие десантники приходят 2 августа в парк со своими семьями. В этом году в парке в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия не запланированы", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что купаться в прудах и фонтанах, расположенных на территории парка, запрещено – это прописано в правилах парка Горького, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте.
"Традиционно на Ленинской площади дежурят сотрудники охраны парка, которые следят за соблюдением этих правил и в случае их нарушения просят посетителей покинуть фонтан", - добавили в пресс-службе.