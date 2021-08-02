Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/park-1744017852.html
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах - РИА Новости, 02.08.2021
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:27
2021-08-02T15:57
общество
москва
парк культуры имени горького
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732920021_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_36975b8b71bf4018bd7cb556963d8e1d.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского парка."Парк Горького традиционно является площадкой для празднования Дня ВДВ, этой традиции уже много лет, многие десантники приходят 2 августа в парк со своими семьями. В этом году в парке в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия не запланированы", - рассказали в пресс-службе.В пресс-службе отметили, что купаться в прудах и фонтанах, расположенных на территории парка, запрещено – это прописано в правилах парка Горького, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте."Традиционно на Ленинской площади дежурят сотрудники охраны парка, которые следят за соблюдением этих правил и в случае их нарушения просят посетителей покинуть фонтан", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732920021_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_728fe75741ff628aca941d6736fa46b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, парк культуры имени горького, воздушно-десантные войска россии
15:27 02.08.2021 (обновлено: 15:57 02.08.2021)
 
Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах

Парк Горького в День ВДВ напомнил о запрете на купание в фонтанах

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Парке Горького в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие на набережной в Парке Горького в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Праздничные мероприятия в День ВДВ в парке Горького не запланированы из-за коронавируса, купание в фонтанах запрещено, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского парка.
"Парк Горького традиционно является площадкой для празднования Дня ВДВ, этой традиции уже много лет, многие десантники приходят 2 августа в парк со своими семьями. В этом году в парке в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия не запланированы", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что купаться в прудах и фонтанах, расположенных на территории парка, запрещено – это прописано в правилах парка Горького, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте.
"Традиционно на Ленинской площади дежурят сотрудники охраны парка, которые следят за соблюдением этих правил и в случае их нарушения просят посетителей покинуть фонтан", - добавили в пресс-службе.
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 14:33Сказано в эфире
"В постоянной боеготовности". Военный эксперт рассказал о вооружении ВДВ
 
ОбществоМоскваПарк культуры имени ГорькогоВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния