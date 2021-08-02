https://ria.ru/20210802/orbita-1744032288.html

Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина"

Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина" - РИА Новости, 02.08.2021

Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, РФ давно "находится в орбите Пекина" и прекрасно осознает риски сближения с Китаем. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:29

2021-08-02T16:29

2021-08-02T16:29

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дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, РФ давно "находится в орбите Пекина" и прекрасно осознает риски сближения с Китаем."Москва уже давно находится в орбите Пекина, и скорее всего, сама прекрасно осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем", - написал Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.Вместе с тем Кулеба считает, что США и их европейские союзники должны бросить идею взаимодействия с Кремлем, которое якобы может препятствовать сближению РФ и КНР.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210721/zakharova-1742161613.html

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сша

россия

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в мире, киев, сша, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия