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Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина"
Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина" - РИА Новости, 02.08.2021
Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, РФ давно "находится в орбите Пекина" и прекрасно осознает риски сближения с Китаем. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:29
2021-08-02T16:29
в мире
киев
сша
верховная рада украины
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, РФ давно "находится в орбите Пекина" и прекрасно осознает риски сближения с Китаем."Москва уже давно находится в орбите Пекина, и скорее всего, сама прекрасно осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем", - написал Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.Вместе с тем Кулеба считает, что США и их европейские союзники должны бросить идею взаимодействия с Кремлем, которое якобы может препятствовать сближению РФ и КНР.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, сша, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия
16:29 02.08.2021
 
Глава МИД Украины заявил, что Россия "давно находится в орбите Пекина"

Глава МИД Украины Кулеба: Россия давно находится в орбите Пекина

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, РФ давно "находится в орбите Пекина" и прекрасно осознает риски сближения с Китаем.
"Москва уже давно находится в орбите Пекина, и скорее всего, сама прекрасно осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем", - написал Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs, опубликованной в понедельник.
Вместе с тем Кулеба считает, что США и их европейские союзники должны бросить идею взаимодействия с Кремлем, которое якобы может препятствовать сближению РФ и КНР.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 10:24
Захарова призвала Кулебу не нести чушь после его слов о Черном море
 
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