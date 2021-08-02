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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/opeka-1744032870.html
Сироту из Краснодара, чья семья умерла от COVID-19, возьмет под опеку тетя
Сироту из Краснодара, чья семья умерла от COVID-19, возьмет под опеку тетя - РИА Новости, 02.08.2021
Сироту из Краснодара, чья семья умерла от COVID-19, возьмет под опеку тетя
Опеку над девочкой, родители и бабушка которой умерли, предположительно, от COVID-19, не успев завершить курс вакцинации, оформляет ее тетя, ребенок уже... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:32
2021-08-02T17:20
распространение коронавируса
общество
краснодар
михаил мурашко
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Опеку над девочкой, родители и бабушка которой умерли, предположительно, от COVID-19, не успев завершить курс вакцинации, оформляет ее тетя, ребенок уже находится у нее, сообщил РИА Новости глава администрации Пашковского сельского округа Краснодара Владимир Митин.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ученица краснодарской школы №61 осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, она займет 10 рабочих дней.Источник в органах здравоохранения сообщил РИА Новости, что родители и бабушка девочки имели тяжелые заболевания и у них был выявлен коронавирус на 10-12 день после того, как они привились первым компонентом вакцины. Из-за этого вакцинация была прервана. Собеседник агентства предположил, что летальный исход был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с прививкой.В мэрии Краснодара подтвердили, что девочка училась в 61-й школе и что над ней устанавливают опеку, не сообщив других подробностей.
https://ria.ru/20210802/krasnodar-1743997353.html
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общество, краснодар, михаил мурашко, коронавирус в россии
16:32 02.08.2021 (обновлено: 17:20 02.08.2021)
 
Сироту из Краснодара, чья семья умерла от COVID-19, возьмет под опеку тетя

Девочка из Краснодара, родители и бабушка которой умерли после COVID-19, находится у тети

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Опеку над девочкой, родители и бабушка которой умерли, предположительно, от COVID-19, не успев завершить курс вакцинации, оформляет ее тетя, ребенок уже находится у нее, сообщил РИА Новости глава администрации Пашковского сельского округа Краснодара Владимир Митин.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ученица краснодарской школы №61 осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, она займет 10 рабочих дней.
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Источник в органах здравоохранения сообщил РИА Новости, что родители и бабушка девочки имели тяжелые заболевания и у них был выявлен коронавирус на 10-12 день после того, как они привились первым компонентом вакцины. Из-за этого вакцинация была прервана. Собеседник агентства предположил, что летальный исход был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с прививкой.
"На территории у нас девочка только училась в 61-й школе (6 класс), проживала она территории Карасунского округа… Могу подтвердить, что у девочки родители умерли… Не могу прокомментировать (причины - ред.). Оформлена временная опека тетей, собираются документы для установления постоянной опеки. Она сейчас находится у тети в Яблоновке (поселок Яблоновский республики Адыгея, расположен рядом с Краснодаром – ред.). Маму, папу и башку (потеряла девочка – ред.)", - сообщил агентству Митин.
В мэрии Краснодара подтвердили, что девочка училась в 61-й школе и что над ней устанавливают опеку, не сообщив других подробностей.
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