16:32 02.08.2021 (обновлено: 17:20 02.08.2021)
Сироту из Краснодара, чья семья умерла от COVID-19, возьмет под опеку тетя
Девочка из Краснодара, родители и бабушка которой умерли после COVID-19, находится у тети
КРАСНОДАР, 2 авг – РИА Новости. Опеку над девочкой, родители и бабушка которой умерли, предположительно, от COVID-19, не успев завершить курс вакцинации, оформляет ее тетя, ребенок уже находится у нее, сообщил РИА Новости глава администрации Пашковского сельского округа Краснодара Владимир Митин.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ученица краснодарской школы №61 осталась сиротой после того, как вся ее семья умерла с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить данные СМИ о семье из четырех человек, которая якобы пострадала после вакцинации. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку, она займет 10 рабочих дней.
Источник в органах здравоохранения сообщил РИА Новости, что родители и бабушка девочки имели тяжелые заболевания и у них был выявлен коронавирус на 10-12 день после того, как они привились первым компонентом вакцины. Из-за этого вакцинация была прервана. Собеседник агентства предположил, что летальный исход был связан с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с прививкой.
"На территории у нас девочка только училась в 61-й школе (6 класс), проживала она территории Карасунского округа… Могу подтвердить, что у девочки родители умерли… Не могу прокомментировать (причины - ред.). Оформлена временная опека тетей, собираются документы для установления постоянной опеки. Она сейчас находится у тети в Яблоновке (поселок Яблоновский республики Адыгея, расположен рядом с Краснодаром – ред.). Маму, папу и башку (потеряла девочка – ред.)", - сообщил агентству Митин.
В мэрии Краснодара подтвердили, что девочка училась в 61-й школе и что над ней устанавливают опеку, не сообщив других подробностей.