https://ria.ru/20210802/obstrel-1744082660.html

В ДНР заявили о двух раненых жителях после обстрела ВСУ

В ДНР заявили о двух раненых жителях после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.08.2021

В ДНР заявили о двух раненых жителях после обстрела ВСУ

Два мирных жителя населенного пункта Коминтерново получили ранения из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:51

2021-08-02T22:51

2021-08-02T22:51

в мире

оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

коминтерново

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Два мирных жителя населенного пункта Коминтерново получили ранения из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В результате обстрела населенного пункта Коминтерново на юге республики со стороны вооруженных формирований Украины ранены два мирных жителя - женщина 1964 года рождения и мужчина 1963 года рождения... Пострадавшие госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь – женщине проведена операция на поясничном отделе", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что попытки представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК."Отметим, что по показаниям пострадавшей непосредственно перед ранением она слышала звук пролетающего над головой беспилотного летательного аппарата и по этой причине считает, что её ранение произошло в результате сброса боеприпаса с ударного БПЛА противник", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210802/donbass-1744062282.html

https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

коминтерново

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в мире, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, коминтерново, ситуация в днр и лнр