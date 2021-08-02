В ДНР заявили о двух раненых жителях после обстрела ВСУ
В ДНР заявили, что после обстрела со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Два мирных жителя населенного пункта Коминтерново получили ранения из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"В результате обстрела населенного пункта Коминтерново на юге республики со стороны вооруженных формирований Украины ранены два мирных жителя - женщина 1964 года рождения и мужчина 1963 года рождения... Пострадавшие госпитализированы в Новоазовскую центральную районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь – женщине проведена операция на поясничном отделе", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что попытки представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.
"Отметим, что по показаниям пострадавшей непосредственно перед ранением она слышала звук пролетающего над головой беспилотного летательного аппарата и по этой причине считает, что её ранение произошло в результате сброса боеприпаса с ударного БПЛА противник", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.