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Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области остались без света - РИА Новости, 02.08.2021
Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области остались без света
Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области из 39 населенных пунктов попали в зону отключения электроснабжения из-за непогоды, сообщают региональные власти. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:13
2021-08-02T22:13
происшествия
новгородская область
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области из 39 населенных пунктов попали в зону отключения электроснабжения из-за непогоды, сообщают региональные власти."В зоне отключения находятся пять муниципальных районов (Демянский, Новгородский, Окуловский, Солецкий, Чудовский), 39 населенных пунктов с населением 2264 человека (в том числе 275 детей)", - говорится в сообщении.Восстановлением электроснабжения занимаются пять бригад энергетиков. О сроках завершения работ пока не сообщается.По данным компании "Россети Северо-Запад", в связи с сильными дождями, грозами и ветром в Новгородской и Псковской областях всего для ликвидации перебоев с электричеством в этих регионах подготовлены более 200 аварийных бригад и более 250 единиц техники.
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происшествия, новгородская область, псковская область
22:13 02.08.2021
 
Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Более 2,2 тысячи жителей Новгородской области из 39 населенных пунктов попали в зону отключения электроснабжения из-за непогоды, сообщают региональные власти.
"В зоне отключения находятся пять муниципальных районов (Демянский, Новгородский, Окуловский, Солецкий, Чудовский), 39 населенных пунктов с населением 2264 человека (в том числе 275 детей)", - говорится в сообщении.
Машина скорой медицинской помощи в Твери - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Восстановлением электроснабжения занимаются пять бригад энергетиков. О сроках завершения работ пока не сообщается.
По данным компании "Россети Северо-Запад", в связи с сильными дождями, грозами и ветром в Новгородской и Псковской областях всего для ликвидации перебоев с электричеством в этих регионах подготовлены более 200 аварийных бригад и более 250 единиц техники.
 
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