Космонавты на МКС начали разгрузку модуля "Наука"
Российские космонавты на МКС начали разгрузку многоцелевого лабораторного модуля "Наука"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) в понедельник приступают к разгрузке многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.
"Тогда мы сегодня пораньше приступаем к разгрузке МЛМ", - сказал космонавт Олег Новицкий специалисту подмосковного Центра управления полетами.
В субботу он опубликовал видео, на котором видно, что модуль пока заполнен доставленными грузами.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
В настоящее время в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан за средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебный модуль "Звезда" (2000), малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010) и многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (2021). В ноябре 2021 года ожидается прибытие узлового модуля "Причал".