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В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat - РИА Новости, 02.08.2021
В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
Нет оснований не доверять словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий с группой Bellingcat, РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:14
2021-08-02T15:18
общество
сергей нарышкин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр точенов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нет оснований не доверять словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий с группой Bellingcat, но, делая такое заявление, общественности нужно предъявлять и факты, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.Ранее Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" заявил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с группой Bellingcat – проектом якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб. По словам главы СВР, эта организация необходима для оказания давления как на какое-либо государство, так и на физических и юридических лиц, российская разведка обладает сведениями о том, кто управляет этим проектом."Скажу так: у меня нет оснований сомневаться в компетенциях и профессионализме Службы внешней разведки России, тем не менее, при таких заявлениях необходимо предъявлять общественности какие-то факты. Конечно, мы уверены, но, как говорится, доверяй, но проверяй", – сказал Точенов РИА Новости.Секретарь СПЧ сравнил эту ситуацию с тем, как некоторые НКО подозревают в связях с другими государствами. По его мнению, критерии определения статуса иноагента остаются нечеткими, и очень просто получить этот статус, по факту не являясь таковым.По его словам, в получении статуса иноагента нет ничего критичного: физические лица, признанные иноагентами, "имеют право участвовать в выборах, просто должны указывать, что их деятельность финансируется из других стран". Но четкие критерии определения иноагентов необходимы, убежден ответственный секретарь СПЧ.* СМИ, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20210802/bellingcat-1744000048.html
https://ria.ru/20210802/bellingcat-1743971345.html
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общество, сергей нарышкин, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов
15:14 02.08.2021 (обновлено: 15:18 02.08.2021)
 
В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat

Член СПЧ Точенов призвал Нарышкина представить данные о связи "Проекта"* и Insider* с Bellingcat

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нет оснований не доверять словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий с группой Bellingcat, но, делая такое заявление, общественности нужно предъявлять и факты, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.
Ранее Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" заявил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с группой Bellingcat – проектом якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб. По словам главы СВР, эта организация необходима для оказания давления как на какое-либо государство, так и на физических и юридических лиц, российская разведка обладает сведениями о том, кто управляет этим проектом.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
14:07
В Совфеде назвали Bellingcat точкой сбора дезинформации против России
"Скажу так: у меня нет оснований сомневаться в компетенциях и профессионализме Службы внешней разведки России, тем не менее, при таких заявлениях необходимо предъявлять общественности какие-то факты. Конечно, мы уверены, но, как говорится, доверяй, но проверяй", – сказал Точенов РИА Новости.
Секретарь СПЧ сравнил эту ситуацию с тем, как некоторые НКО подозревают в связях с другими государствами. По его мнению, критерии определения статуса иноагента остаются нечеткими, и очень просто получить этот статус, по факту не являясь таковым.
"Много спорных моментов, касающихся того, получал ли ты финансирование от иностранных государств или нет. Зная все технологии, тебе просто бросят на счет полтора рубля - и ты сразу станешь иноагентом. Я сторонник определения иноагентов, но нужно отделять зерна от плевел", – добавил Точенов.
По его словам, в получении статуса иноагента нет ничего критичного: физические лица, признанные иноагентами, "имеют право участвовать в выборах, просто должны указывать, что их деятельность финансируется из других стран". Но четкие критерии определения иноагентов необходимы, убежден ответственный секретарь СПЧ.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
12:18
Нарышкин заявил о связях Bellingcat с экс-сотрудниками западных спецслужб
 
ОбществоСергей НарышкинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Александр Точенов
 
 
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