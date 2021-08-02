https://ria.ru/20210802/naryshkin-1744015579.html

В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat

В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat - РИА Новости, 02.08.2021

В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat

Нет оснований не доверять словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий с группой Bellingcat, РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:14

2021-08-02T15:14

2021-08-02T15:18

общество

сергей нарышкин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр точенов

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нет оснований не доверять словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий с группой Bellingcat, но, делая такое заявление, общественности нужно предъявлять и факты, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.Ранее Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" заявил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть с группой Bellingcat – проектом якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб. По словам главы СВР, эта организация необходима для оказания давления как на какое-либо государство, так и на физических и юридических лиц, российская разведка обладает сведениями о том, кто управляет этим проектом."Скажу так: у меня нет оснований сомневаться в компетенциях и профессионализме Службы внешней разведки России, тем не менее, при таких заявлениях необходимо предъявлять общественности какие-то факты. Конечно, мы уверены, но, как говорится, доверяй, но проверяй", – сказал Точенов РИА Новости.Секретарь СПЧ сравнил эту ситуацию с тем, как некоторые НКО подозревают в связях с другими государствами. По его мнению, критерии определения статуса иноагента остаются нечеткими, и очень просто получить этот статус, по факту не являясь таковым.По его словам, в получении статуса иноагента нет ничего критичного: физические лица, признанные иноагентами, "имеют право участвовать в выборах, просто должны указывать, что их деятельность финансируется из других стран". Но четкие критерии определения иноагентов необходимы, убежден ответственный секретарь СПЧ.* СМИ, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20210802/bellingcat-1744000048.html

https://ria.ru/20210802/bellingcat-1743971345.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей нарышкин, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр точенов