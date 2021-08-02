Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743987304.html
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками
Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:17
2021-08-02T14:37
безопасность
италия
франция
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7703f7355ce03100d5ac3df7d09b72ea.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие. С Германией, Францией, с Италией, Швейцарией, с Австрией", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Я должен сказать, что в целом между разведывательными службами, в том числе и нашими, западными, очень хорошие взаимодействия, за исключением некоторых", - добавил он.Более того, СВР неплохо взаимодействовала и с ЦРУ, когда американскую разведслужбу возглавлял Майк Помпео, заметил Нарышкин. "Мы обменивались телефонными звонками, я его пригласил с группой сотрудников в Москву, потом мы нанесли ответный визит", - припомнил Нарышкин. А вот Джина Хаспел, сменившая Помпео на посту директора ЦРУ, была "закрытая и непубличная", рассказал директор СВР.Что касается нового главы ЦРУ Уильяма Бернса, то с ним у Нарышкина пока не было личных контактов.По его словам, Бернс, видимо, сейчас пока входит в курс дела. "Я не исключаю, что выйдет на контакт", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20210801/razvedka-1743873135.html
https://ria.ru/20210802/spetsnaz-1743986794.html
италия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_103:0:1399:972_1920x0_80_0_0_bdc52b2e06166ccf8f94cbede1ac518d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, италия, франция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
13:17 02.08.2021 (обновлено: 14:37 02.08.2021)
 
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками

Директор СВР Сергей Нарышкин: служба наладила взаимодействие с разведками ведущих стран Европы

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.
"В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие. С Германией, Францией, с Италией, Швейцарией, с Австрией", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 15:37
Нарышкин сравнил работу СВР и ЦРУ
"Я должен сказать, что в целом между разведывательными службами, в том числе и нашими, западными, очень хорошие взаимодействия, за исключением некоторых", - добавил он.
Более того, СВР неплохо взаимодействовала и с ЦРУ, когда американскую разведслужбу возглавлял Майк Помпео, заметил Нарышкин. "Мы обменивались телефонными звонками, я его пригласил с группой сотрудников в Москву, потом мы нанесли ответный визит", - припомнил Нарышкин. А вот Джина Хаспел, сменившая Помпео на посту директора ЦРУ, была "закрытая и непубличная", рассказал директор СВР.
Что касается нового главы ЦРУ Уильяма Бернса, то с ним у Нарышкина пока не было личных контактов.
"Хотя, конечно, я его довольно вежливо поздравил, во-первых, письменно. Во-вторых, несколько хороших слов, которые он действительно заслуживает, как профессионал на предыдущей работе, я сказал и публично", - сказал Нарышкин.
По его словам, Бернс, видимо, сейчас пока входит в курс дела. "Я не исключаю, что выйдет на контакт", - добавил директор СВР.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
13:16
Нарышкин рассказал о работе спецназа СВР в "горячих точках"
 
БезопасностьИталияФранцияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
Лента новостейМолния