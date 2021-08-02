https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743987304.html

Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками

Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками - РИА Новости, 02.08.2021

Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками

Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:17

2021-08-02T13:17

2021-08-02T14:37

безопасность

италия

франция

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие. С Германией, Францией, с Италией, Швейцарией, с Австрией", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Я должен сказать, что в целом между разведывательными службами, в том числе и нашими, западными, очень хорошие взаимодействия, за исключением некоторых", - добавил он.Более того, СВР неплохо взаимодействовала и с ЦРУ, когда американскую разведслужбу возглавлял Майк Помпео, заметил Нарышкин. "Мы обменивались телефонными звонками, я его пригласил с группой сотрудников в Москву, потом мы нанесли ответный визит", - припомнил Нарышкин. А вот Джина Хаспел, сменившая Помпео на посту директора ЦРУ, была "закрытая и непубличная", рассказал директор СВР.Что касается нового главы ЦРУ Уильяма Бернса, то с ним у Нарышкина пока не было личных контактов.По его словам, Бернс, видимо, сейчас пока входит в курс дела. "Я не исключаю, что выйдет на контакт", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20210801/razvedka-1743873135.html

https://ria.ru/20210802/spetsnaz-1743986794.html

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безопасность, италия, франция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия