https://ria.ru/20210802/naryshkin-1743987304.html
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками
Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:17
2021-08-02T13:17
2021-08-02T14:37
безопасность
италия
франция
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7703f7355ce03100d5ac3df7d09b72ea.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Служба внешней разведки России наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин."В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие. С Германией, Францией, с Италией, Швейцарией, с Австрией", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Я должен сказать, что в целом между разведывательными службами, в том числе и нашими, западными, очень хорошие взаимодействия, за исключением некоторых", - добавил он.Более того, СВР неплохо взаимодействовала и с ЦРУ, когда американскую разведслужбу возглавлял Майк Помпео, заметил Нарышкин. "Мы обменивались телефонными звонками, я его пригласил с группой сотрудников в Москву, потом мы нанесли ответный визит", - припомнил Нарышкин. А вот Джина Хаспел, сменившая Помпео на посту директора ЦРУ, была "закрытая и непубличная", рассказал директор СВР.Что касается нового главы ЦРУ Уильяма Бернса, то с ним у Нарышкина пока не было личных контактов.По его словам, Бернс, видимо, сейчас пока входит в курс дела. "Я не исключаю, что выйдет на контакт", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20210801/razvedka-1743873135.html
https://ria.ru/20210802/spetsnaz-1743986794.html
италия
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_103:0:1399:972_1920x0_80_0_0_bdc52b2e06166ccf8f94cbede1ac518d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, италия, франция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
13:17 02.08.2021 (обновлено: 14:37 02.08.2021)
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с ведущими европейскими разведками
Директор СВР Сергей Нарышкин: служба наладила взаимодействие с разведками ведущих стран Европы
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Служба внешней разведки России
наладила неплохое взаимодействие с разведслужбами ведущих европейских стран, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин
.
"В целом я могу с уверенностью сказать, что с разведывательными службами ведущих европейских стран у нас очень неплохое взаимодействие. С Германией
, Францией
, с Италией
, Швейцарией
, с Австрией", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"
.
"Я должен сказать, что в целом между разведывательными службами, в том числе и нашими, западными, очень хорошие взаимодействия, за исключением некоторых", - добавил он.
Более того, СВР неплохо взаимодействовала и с ЦРУ, когда американскую разведслужбу возглавлял Майк Помпео, заметил Нарышкин. "Мы обменивались телефонными звонками, я его пригласил с группой сотрудников в Москву, потом мы нанесли ответный визит", - припомнил Нарышкин. А вот Джина Хаспел, сменившая Помпео на посту директора ЦРУ, была "закрытая и непубличная", рассказал директор СВР.
Что касается нового главы ЦРУ Уильяма Бернса, то с ним у Нарышкина пока не было личных контактов.
"Хотя, конечно, я его довольно вежливо поздравил, во-первых, письменно. Во-вторых, несколько хороших слов, которые он действительно заслуживает, как профессионал на предыдущей работе, я сказал и публично", - сказал Нарышкин.
По его словам, Бернс, видимо, сейчас пока входит в курс дела. "Я не исключаю, что выйдет на контакт", - добавил директор СВР.