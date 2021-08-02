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Пушилин назвал закон о коренных народах Украины дискриминационным

Пушилин назвал закон о коренных народах Украины дискриминационным - РИА Новости, 02.08.2021

Пушилин назвал закон о коренных народах Украины дискриминационным

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал закон о коренных народах Украины дискриминационным и заявил, что Киев продолжает... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:07

2021-08-02T12:07

2021-08-02T13:03

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал закон о коренных народах Украины дискриминационным и заявил, что Киев продолжает отдалять от себя Донбасс.Он напомнил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с обещаниями установления мира в Донбассе и более лояльного отношения к русскому языку."Ему удалось стать президентом. Но после того, как он стал главой государства, сразу же пошел совершенно в другом направлении и начал ориентироваться на националистическое меньшинство. Это ситуацию усугубило", - отметил Пушилин.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон о коренных народах Украины. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20210731/donbass-1743776277.html

https://ria.ru/20210731/ukraina-1743767820.html

украина

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр