12:47 02.08.2021 (обновлено: 12:53 02.08.2021)
Лже-наследник из Санкт-Петербурга получил в банке три миллиона рублей
На Чукотке будут судить петербуржца, присвоившего наследство в сумме более трех миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, незаконно присвоивший наследство в сумме более трех миллионов рублей на Чукотке, предстанет перед судом, сообщает прокуратура округа.
По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый вместе с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выдавал себя за законного наследника умершего жителя поселка городского типа Ленинградский Иультинского района Чукотского автономного округа. В банке города Анадыря фигурант предъявил поддельное свидетельство о праве на наследство по закону и поддельное свидетельство о смерти, получив со счёта умершего более 3 миллионов 340 тысяч рублей, являвшихся выморочным имуществом.
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Отмечается, что злоумышленник причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере.
"Анадырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Санкт-Петербурга по... части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)... Уголовное дело направлено в Анадырский городской суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство.
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