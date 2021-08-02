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Лже-наследник из Санкт-Петербурга получил в банке три миллиона рублей

Лже-наследник из Санкт-Петербурга получил в банке три миллиона рублей - РИА Новости, 02.08.2021

Лже-наследник из Санкт-Петербурга получил в банке три миллиона рублей

Житель Санкт-Петербурга, незаконно присвоивший наследство в сумме более трех миллионов рублей на Чукотке, предстанет перед судом, сообщает прокуратура округа. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T12:47

2021-08-02T12:47

2021-08-02T12:53

происшествия

иультинский район

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, незаконно присвоивший наследство в сумме более трех миллионов рублей на Чукотке, предстанет перед судом, сообщает прокуратура округа.По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый вместе с неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выдавал себя за законного наследника умершего жителя поселка городского типа Ленинградский Иультинского района Чукотского автономного округа. В банке города Анадыря фигурант предъявил поддельное свидетельство о праве на наследство по закону и поддельное свидетельство о смерти, получив со счёта умершего более 3 миллионов 340 тысяч рублей, являвшихся выморочным имуществом.Отмечается, что злоумышленник причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере."Анадырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Санкт-Петербурга по... части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)... Уголовное дело направлено в Анадырский городской суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575713548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573609797.html

иультинский район

чукотка

россия

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происшествия, иультинский район, чукотка, россия