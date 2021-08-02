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Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО
Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО - РИА Новости, 02.08.2021
Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной модернизации региональных поликлиник и больниц. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:40
2021-08-02T15:40
2021-08-02T15:40
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московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной модернизации региональных поликлиник и больниц. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Воробьева, активно идут капитальные ремонты, строительство новых учреждений, а также закупка оборудования и комплектация им областных объектов.В августе-сентябре кабинеты КТ откроют в Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Раменском, Зарайске, Шатуре и Дзержинском. Три маммографа и 12 рентгенов установят в октябре-ноябре.Воробьев попросил глав муниципалитетов и главврачей активно информировать жителей об этих переменах. Он поблагодарил руководителей, которые занимаются привлечением специалистов."Мы продолжим поставлять и легкое оборудование. Это тоже все очень важно. И УЗИ, и функциональная диагностика. Все это будет нашим постоянным приоритетом", — подытожил Воробьев.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной модернизации региональных поликлиник и больниц. Об этом сообщил телеканал "360"
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По словам Воробьева, активно идут капитальные ремонты, строительство новых учреждений, а также закупка оборудования и комплектация им областных объектов.
"В этом году мы закупили 33 единицы тяжелого оборудования, восемь КТ и семь МРТ", – уточнил руководитель региона.
В августе-сентябре кабинеты КТ откроют в Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Раменском, Зарайске, Шатуре и Дзержинском. Три маммографа и 12 рентгенов установят в октябре-ноябре.
Воробьев попросил глав муниципалитетов и главврачей активно информировать жителей об этих переменах. Он поблагодарил руководителей, которые занимаются привлечением специалистов.
"Мы продолжим поставлять и легкое оборудование. Это тоже все очень важно. И УЗИ, и функциональная диагностика. Все это будет нашим постоянным приоритетом", — подытожил Воробьев.