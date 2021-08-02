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Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО

Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО - РИА Новости, 02.08.2021

Воробьев сообщил об успешной модернизации поликлиник и больниц МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной модернизации региональных поликлиник и больниц. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:40

2021-08-02T15:40

2021-08-02T15:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной модернизации региональных поликлиник и больниц. Об этом сообщил телеканал "360".По словам Воробьева, активно идут капитальные ремонты, строительство новых учреждений, а также закупка оборудования и комплектация им областных объектов.В августе-сентябре кабинеты КТ откроют в Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Раменском, Зарайске, Шатуре и Дзержинском. Три маммографа и 12 рентгенов установят в октябре-ноябре.Воробьев попросил глав муниципалитетов и главврачей активно информировать жителей об этих переменах. Он поблагодарил руководителей, которые занимаются привлечением специалистов."Мы продолжим поставлять и легкое оборудование. Это тоже все очень важно. И УЗИ, и функциональная диагностика. Все это будет нашим постоянным приоритетом", — подытожил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев