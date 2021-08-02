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Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя

Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя - РИА Новости, 02.08.2021

Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя

Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:09

2021-08-02T17:09

2021-08-02T19:10

экономика

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.В интервью РБК он заявил, что Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.По его мнению, только новое качество экспорта могло бы вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост. Также Кудрин призвал наращивать внутренние инвестиции."Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная", — добавил он.Он призвал инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.

https://ria.ru/20210603/dokhod-1735464369.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, алексей кудрин, россия