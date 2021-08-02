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Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя - РИА Новости, 02.08.2021
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя
Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:09
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экономика
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.В интервью РБК он заявил, что Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.По его мнению, только новое качество экспорта могло бы вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост. Также Кудрин призвал наращивать внутренние инвестиции."Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная", — добавил он.Он призвал инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.
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экономика, алексей кудрин, россия
17:09 02.08.2021 (обновлено: 19:10 02.08.2021)
 
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя

Председатель Счетной палаты Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
В интервью РБК он заявил, что Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.
"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", — сказал Кудрин.
По его мнению, только новое качество экспорта могло бы вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост. Также Кудрин призвал наращивать внутренние инвестиции.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Кудрин рассказал, в чем видит новую роль государства
"Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная", — добавил он.
Он призвал инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.
 
ЭкономикаАлексей КудринРоссия
 
 
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