https://ria.ru/20210802/model-1744039892.html
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя - РИА Новости, 02.08.2021
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя
Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:09
2021-08-02T17:09
2021-08-02T19:10
экономика
алексей кудрин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751042_0:274:3143:2041_1920x0_80_0_0_92cea812534dacf8a733f9bac0644335.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская модель экономики устарела и изжила себя, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.В интервью РБК он заявил, что Россия не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.По его мнению, только новое качество экспорта могло бы вывести ВВП России на пятипроцентный ежегодный рост. Также Кудрин призвал наращивать внутренние инвестиции."Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная", — добавил он.Он призвал инвестировать в образование и здравоохранение, а также обеспечить свободу предпринимательства.
https://ria.ru/20210603/dokhod-1735464369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751042_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a37b0148cfc18bc5f57914fb60f6754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей кудрин, россия
17:09 02.08.2021 (обновлено: 19:10 02.08.2021)
Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя
Председатель Счетной палаты Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России