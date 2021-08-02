В ДНР потребовали открытости в расследовании катастрофы рейса МН17
Глава ДНР Пушилин: в деле расследования катастрофы рейса МН-17 нужна максимальная открытость
© REUTERS / Piroschka van de Wouw/PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики требуют максимальной открытости в деле расследования катастрофы рейса МН-17, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование причин крушения лайнера проходит до сих пор.
"Что же касается "Боинга" – этот пункт тоже включен в иск ЕСПЧ (иск РФ в Европейский суд по правам человека против Украины – ред.), считаем это абсолютно верным. Здесь нужна максимальная открытость, и мы ее требуем. С 2014 года в рамках наших возможностей мы максимально предоставляли всю информацию. Как только были найдены "черные ящики", мы передали их малайзийской стороне", - сказал Пушилин .
"Увы, ангажированность прослеживается не только со стороны отдельных лиц в рамках данного расследования, но и даже со стороны США. Они скрывают очень важные данные — спутниковые снимки, сделанные в момент катастрофы. Почему они так поступают? Думаю, ответ очевиден: эти снимки пролили бы свет на данное преступление со стороны Украины", - заявил Пушилин.
Киев обвинил в катастрофе рейса МН-17 ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.