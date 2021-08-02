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Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга
Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга - РИА Новости, 02.08.2021
Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга
Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга и призывает конгресс вновь его поднять, заявила министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T23:40
2021-08-02T23:40
2021-08-02T23:40
в мире
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга и призывает конгресс вновь его поднять, заявила министр финансов Джанет Йеллен.В США предел госдолга устанавливается законодательно. Дефолтов в истории федеральных заимствований США еще не было, и ожидается, что конгресс и впредь будет поднимать потолок долга. По состоянию на 1 августа 2021 года потолок госдолга составляет 22 триллиона долларов плюс дополнительные заимствования за период с августа 2019 по 31 июля 2021 года, когда потолок повышался автоматически.Министр финансов обратилась к руководству конгресса с письмом, сообщив, что минфин приступил к "экстраординарным" мерам по временным заимствованиям в отсутствие законодательно утвержденного нового лимита на госдолг."Период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределенность, связанную с экономическим влиянием пандемии. Таким образом, я при всем уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединенных Штатов и предпринять действия как можно скорее", - говорится в письме Йеллен.
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в мире, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша
Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга
Минфин США достиг установленного конгрессом потолка госдолга