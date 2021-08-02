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Липецкая область
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МФЦ Липецкой области победил во всероссийском конкурсе
МФЦ Липецкой области победил во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 02.08.2021
МФЦ Липецкой области победил во всероссийском конкурсе
МФЦ Липецкой области одержал победу сразу в двух номинациях ежегодного всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России", итоги смотра подвели в РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:13
2021-08-02T17:13
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. МФЦ Липецкой области одержал победу сразу в двух номинациях ежегодного всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России", итоги смотра подвели в Минэкономразвития РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, регион вошел в число лауреатов в номинации "Лучший проект МФЦ". Липецкую область отметили за интеграцию систем МФЦ и управления социальной политики. В центры "Мои документы" в прошлом году перевели все услуги соцзащиты. Это позволило ликвидировать очередь в территориальных центрах соцзащиты и сократить сроки предоставления той или иной меры поддержки населению. В результате реализации проекта почти в два раза, с 42 до 78, выросло количество услуг социальной защиты населения в центрах "Мои Документы". А доля обращений в МФЦ по этим услугам – с 52% до 95%.Артамонов отметил, что еще Липецкая область проявила себя в номинации "Лучший МФЦ малых городов". Краснинский отдел признан одним из лучших в стране. Работу центров оценивали по многим показателям. Так, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в Краснинском районе оказался высоким – 99,92%. Эксперты отметили удобный режим работы, транспортную доступность, высокий уровень клиентоориентированности сотрудников.
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общество, липецкая область, игорь артамонов, россия
17:13 02.08.2021
 

МФЦ Липецкой области победил во всероссийском конкурсе

© Фото предоставлено пресс-центром Липецкой областиМФЦ Липецкой области
МФЦ Липецкой области
© Фото предоставлено пресс-центром Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. МФЦ Липецкой области одержал победу сразу в двух номинациях ежегодного всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России", итоги смотра подвели в Минэкономразвития РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, регион вошел в число лауреатов в номинации "Лучший проект МФЦ". Липецкую область отметили за интеграцию систем МФЦ и управления социальной политики. В центры "Мои документы" в прошлом году перевели все услуги соцзащиты. Это позволило ликвидировать очередь в территориальных центрах соцзащиты и сократить сроки предоставления той или иной меры поддержки населению. В результате реализации проекта почти в два раза, с 42 до 78, выросло количество услуг социальной защиты населения в центрах "Мои Документы". А доля обращений в МФЦ по этим услугам – с 52% до 95%.
Артамонов отметил, что еще Липецкая область проявила себя в номинации "Лучший МФЦ малых городов". Краснинский отдел признан одним из лучших в стране. Работу центров оценивали по многим показателям. Так, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в Краснинском районе оказался высоким – 99,92%. Эксперты отметили удобный режим работы, транспортную доступность, высокий уровень клиентоориентированности сотрудников.
"Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти", – подчеркнул Артамонов.
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