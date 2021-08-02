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Наука
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Ученые нашли замену природному гипсу
Ученые нашли замену природному гипсу - РИА Новости, 02.08.2021
Ученые нашли замену природному гипсу
Международная группа ученых, в состав которой входили российские специалисты, предложила экономичный метод производства высококачественных вяжущих материалов... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:05
2021-08-02T11:43
наука
белоруссия
ирландия
москва
мисис
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университетская наука
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Международная группа ученых, в состав которой входили российские специалисты, предложила экономичный метод производства высококачественных вяжущих материалов для строительной промышленности на основе синтетического гипса, полученного из промышленных отходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва).Гипсовые вяжущие материалы широко используются в строительстве. Они отличаются легкостью, низкой тепло- и звукопроводностью, огнеупорностью и пластичностью. Кроме того, вяжущие материалы на основе гипса являются гипоаллергенными и не вызывают силикоза – профессионального заболевания строителей и ремонтников, обусловленного вдыханием пыли, содержащей диоксид кремния. При этом стоимость гипсоматериалов невысока, как и расходы энергии на их производство.Группа ученых из НИТУ "МИСиС" (Научно-исследовательский центр "Конструкционные керамические наноматериалы"), Белорусского государственного технологического университета, Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Белоруссии и Лимерикского университета (Ирландия) предложили инновационный метод производства высокопрочных вяжущих материалов на основе синтетического гипса, полученного из промышленных отходов. Исследователи предварительно разбавляли водой серную кислоту из отходов производства химических волокон, а затем нейтрализовывали отходами известняка.Исследователи отмечают, что одним из преимуществ такого производства строительных гипсоматериалов является то, что оно не требует значительного количества электроэнергии."Таким образом, предложенный нами метод производства вяжущих материалов на основе синтетического гипса позволит существенно снизить производственные затраты за счет упрощения технологии производства", - отметил один из авторов исследования, сотрудник НИЦ "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Валентин Романовский.Испытания полученного материала показали, что он не только соответствует всем требованиям, предъявляемым к материалам данного класса, но и превосходит вяжущие на основе натурального гипса по целому ряду параметров. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry.Синтетический гипс, полученный из отработанной серной кислоты и известняковых отходов, может полностью заменить природный гипс для производства гипсовых вяжущих в странах, не имеющих собственных запасов гипсового камня, полагают авторы исследования.
https://realty.ria.ru/20210724/stroymaterialy-1742715893.html
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белоруссия, ирландия, москва, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука
09:05 02.08.2021 (обновлено: 11:43 02.08.2021)
 
Ученые нашли замену природному гипсу

Ученые нашли материал, способный заменить природный гипс для строителей

© Фото : пресс-служба УрФУРабота в химической лаборатории
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : пресс-служба УрФУ
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Международная группа ученых, в состав которой входили российские специалисты, предложила экономичный метод производства высококачественных вяжущих материалов для строительной промышленности на основе синтетического гипса, полученного из промышленных отходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва).
Гипсовые вяжущие материалы широко используются в строительстве. Они отличаются легкостью, низкой тепло- и звукопроводностью, огнеупорностью и пластичностью. Кроме того, вяжущие материалы на основе гипса являются гипоаллергенными и не вызывают силикоза – профессионального заболевания строителей и ремонтников, обусловленного вдыханием пыли, содержащей диоксид кремния. При этом стоимость гипсоматериалов невысока, как и расходы энергии на их производство.
Группа ученых из НИТУ "МИСиС" (Научно-исследовательский центр "Конструкционные керамические наноматериалы"), Белорусского государственного технологического университета, Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Белоруссии и Лимерикского университета (Ирландия) предложили инновационный метод производства высокопрочных вяжущих материалов на основе синтетического гипса, полученного из промышленных отходов. Исследователи предварительно разбавляли водой серную кислоту из отходов производства химических волокон, а затем нейтрализовывали отходами известняка.
Исследователи отмечают, что одним из преимуществ такого производства строительных гипсоматериалов является то, что оно не требует значительного количества электроэнергии.
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"Таким образом, предложенный нами метод производства вяжущих материалов на основе синтетического гипса позволит существенно снизить производственные затраты за счет упрощения технологии производства", - отметил один из авторов исследования, сотрудник НИЦ "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Валентин Романовский.
Испытания полученного материала показали, что он не только соответствует всем требованиям, предъявляемым к материалам данного класса, но и превосходит вяжущие на основе натурального гипса по целому ряду параметров. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
Синтетический гипс, полученный из отработанной серной кислоты и известняковых отходов, может полностью заменить природный гипс для производства гипсовых вяжущих в странах, не имеющих собственных запасов гипсового камня, полагают авторы исследования.
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