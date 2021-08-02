https://ria.ru/20210802/manyaki-1743962673.html
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков
Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных"... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:48
2021-08-02T11:48
2021-08-02T11:48
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743640818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4972f170224c881e80b53c14608d0ce.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных" маньяков изолировать от общества на более ранней стадии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис."Но сейчас у правоохранителей есть средства выявления и расследования преступлений, не идущие ни в какое сравнение с используемыми, например, 20 лет назад, и это, безусловно, влияет на уровень раскрываемости преступлений. Изменились и некоторые подходы к организации работы. Поэтому сейчас фактически многие из "потенциальных" маньяков изолируются от общества на более ранней стадии", - сказал он.Ложис рассказал, что наряду с традиционными средствами для изъятия и фиксации следов на местах преступлений в современной криминалистике уже невозможно обойтись без новейших спецсредств.Так, по словам собеседника, криминалисты используют и аппараты для создания 360° сферических панорам, и беспилотные летательные аппараты, и георадары, и газоанализаторы, и гидролокаторы, эхолоты, нелинейные локаторы.
https://ria.ru/20210802/ubiytsy-1743947956.html
https://ria.ru/20210802/rassledovanie-1743930447.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743640818_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_375588be89788baf020ec78ef1d99ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков
Глава Криминалистического центра Ложис: многих "потенциальных" маньяков изолируют на ранней стадии
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных" маньяков изолировать от общества на более ранней стадии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ
Зигмунд Ложис.
"Но сейчас у правоохранителей есть средства выявления и расследования преступлений, не идущие ни в какое сравнение с используемыми, например, 20 лет назад, и это, безусловно, влияет на уровень раскрываемости преступлений. Изменились и некоторые подходы к организации работы. Поэтому сейчас фактически многие из "потенциальных" маньяков изолируются от общества на более ранней стадии", - сказал он.
Ложис рассказал, что наряду с традиционными средствами для изъятия и фиксации следов на местах преступлений в современной криминалистике уже невозможно обойтись без новейших спецсредств.
Так, по словам собеседника, криминалисты используют и аппараты для создания 360° сферических панорам, и беспилотные летательные аппараты, и георадары, и газоанализаторы, и гидролокаторы, эхолоты, нелинейные локаторы.