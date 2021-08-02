Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/manyaki-1743962673.html
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков
Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных"... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:48
2021-08-02T11:48
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743640818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4972f170224c881e80b53c14608d0ce.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных" маньяков изолировать от общества на более ранней стадии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис."Но сейчас у правоохранителей есть средства выявления и расследования преступлений, не идущие ни в какое сравнение с используемыми, например, 20 лет назад, и это, безусловно, влияет на уровень раскрываемости преступлений. Изменились и некоторые подходы к организации работы. Поэтому сейчас фактически многие из "потенциальных" маньяков изолируются от общества на более ранней стадии", - сказал он.Ложис рассказал, что наряду с традиционными средствами для изъятия и фиксации следов на местах преступлений в современной криминалистике уже невозможно обойтись без новейших спецсредств.Так, по словам собеседника, криминалисты используют и аппараты для создания 360° сферических панорам, и беспилотные летательные аппараты, и георадары, и газоанализаторы, и гидролокаторы, эхолоты, нелинейные локаторы.
https://ria.ru/20210802/ubiytsy-1743947956.html
https://ria.ru/20210802/rassledovanie-1743930447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743640818_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_375588be89788baf020ec78ef1d99ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:48 02.08.2021
 
В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков

Глава Криминалистического центра Ложис: многих "потенциальных" маньяков изолируют на ранней стадии

© Фото : СК РФРуководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР), генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис
Руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР), генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных" маньяков изолировать от общества на более ранней стадии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.
"Но сейчас у правоохранителей есть средства выявления и расследования преступлений, не идущие ни в какое сравнение с используемыми, например, 20 лет назад, и это, безусловно, влияет на уровень раскрываемости преступлений. Изменились и некоторые подходы к организации работы. Поэтому сейчас фактически многие из "потенциальных" маньяков изолируются от общества на более ранней стадии", - сказал он.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
10:52
В СК рассказали об отличительных чертах серийных убийц
Ложис рассказал, что наряду с традиционными средствами для изъятия и фиксации следов на местах преступлений в современной криминалистике уже невозможно обойтись без новейших спецсредств.
Так, по словам собеседника, криминалисты используют и аппараты для создания 360° сферических панорам, и беспилотные летательные аппараты, и георадары, и газоанализаторы, и гидролокаторы, эхолоты, нелинейные локаторы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
08:39
В СК рассказали, как ловят серийных убийц
 
ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
Лента новостейМолния