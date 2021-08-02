https://ria.ru/20210802/manyaki-1743962673.html

В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков

В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков - РИА Новости, 02.08.2021

В СК рассказали об изоляции "потенциальных" маньяков

Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных"... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:48

2021-08-02T11:48

2021-08-02T11:48

общество

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Современные методики работы правоохранителей и специальные средства, которые используют при расследовании преступлений, позволяют многих из "потенциальных" маньяков изолировать от общества на более ранней стадии, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис."Но сейчас у правоохранителей есть средства выявления и расследования преступлений, не идущие ни в какое сравнение с используемыми, например, 20 лет назад, и это, безусловно, влияет на уровень раскрываемости преступлений. Изменились и некоторые подходы к организации работы. Поэтому сейчас фактически многие из "потенциальных" маньяков изолируются от общества на более ранней стадии", - сказал он.Ложис рассказал, что наряду с традиционными средствами для изъятия и фиксации следов на местах преступлений в современной криминалистике уже невозможно обойтись без новейших спецсредств.Так, по словам собеседника, криминалисты используют и аппараты для создания 360° сферических панорам, и беспилотные летательные аппараты, и георадары, и газоанализаторы, и гидролокаторы, эхолоты, нелинейные локаторы.

https://ria.ru/20210802/ubiytsy-1743947956.html

https://ria.ru/20210802/rassledovanie-1743930447.html

россия

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2021

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общество, следственный комитет россии (ск рф), россия