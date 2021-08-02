https://ria.ru/20210802/manyak-1743916469.html
В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке" - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
Следствию неизвестно о каких-либо новых преступлениях, совершенных так называемым "орским маньяком" Валерием Андреевым после его объявления в розыск в 2012... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:08
2021-08-02T03:08
2021-08-02T08:40
общество
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576123462_0:77:1374:850_1920x0_80_0_0_6e44a08aa1e5b73f6b7a83572ecfbf50.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следствию неизвестно о каких-либо новых преступлениях, совершенных так называемым "орским маньяком" Валерием Андреевым после его объявления в розыск в 2012 году, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис."Орский маньяк" входит в список самых опасных не пойманных преступников России (составляется МВД). Ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, но не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.При этом минувшей весной в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Андреева якобы видели в Москве и Подмосковье. Похожие сообщения время от времени публикуют издания других регионов России.Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего — на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва — стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. Известные места его преступлений – район автодороги "Оренбург-Челябинск", лесополоса у автодороги "Самара-Оренбург", Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.В конце 2019 года Андреева объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.
https://ria.ru/20210316/manyak-1601409359.html
https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576123462_0:2:1375:1033_1920x0_80_0_0_911934fff45ded6cd5bb781450663c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
03:08 02.08.2021 (обновлено: 08:40 02.08.2021)
В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
В Следственном комитете рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Следствию неизвестно о каких-либо новых преступлениях, совершенных так называемым "орским маньяком" Валерием Андреевым после его объявления в розыск в 2012 году, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики СК
Зигмунд Ложис.
"Орский маньяк" входит в список самых опасных не пойманных преступников России
(составляется МВД). Ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, но не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области
и соседних регионах — десятки.
"Следственный комитет установил его генетический код, который внесен в федеральную базу данных геномной информации. Его на постоянной основе проверяют. В настоящее время фактов причастности Андреева к преступлениям, совершенным после объявления его в розыск, нет", — сказал Ложис.
При этом минувшей весной в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Андреева якобы видели в Москве
и Подмосковье
. Похожие сообщения время от времени публикуют издания других регионов России.
Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего — на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва — стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.
По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. Известные места его преступлений – район автодороги "Оренбург-Челябинск", лесополоса у автодороги "Самара-Оренбург", Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.
В конце 2019 года Андреева объявили и в международный розыск. В списке Интерпола
россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.
За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.