https://ria.ru/20210802/manyak-1743916469.html

В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"

В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке" - РИА Новости, 02.08.2021

В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"

Следствию неизвестно о каких-либо новых преступлениях, совершенных так называемым "орским маньяком" Валерием Андреевым после его объявления в розыск в 2012... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T03:08

2021-08-02T03:08

2021-08-02T08:40

общество

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576123462_0:77:1374:850_1920x0_80_0_0_6e44a08aa1e5b73f6b7a83572ecfbf50.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следствию неизвестно о каких-либо новых преступлениях, совершенных так называемым "орским маньяком" Валерием Андреевым после его объявления в розыск в 2012 году, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис."Орский маньяк" входит в список самых опасных не пойманных преступников России (составляется МВД). Ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, но не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.При этом минувшей весной в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Андреева якобы видели в Москве и Подмосковье. Похожие сообщения время от времени публикуют издания других регионов России.Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего — на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва — стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. Известные места его преступлений – район автодороги "Оренбург-Челябинск", лесополоса у автодороги "Самара-Оренбург", Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.В конце 2019 года Андреева объявили и в международный розыск. В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах.За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.

https://ria.ru/20210316/manyak-1601409359.html

https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, следственный комитет россии (ск рф), россия