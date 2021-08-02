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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210802/maksim-1744047588.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 02.08.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:49
2021-08-02T18:06
шоубиз
общество
здоровье - общество
макsим (марина абросимова)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, сообщила РИА Новости ее представитель.Других подробностей она не раскрыла.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время артистка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии.
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общество, здоровье - общество, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19
17:49 02.08.2021 (обновлено: 18:06 02.08.2021)
 
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим: состояние певицы остается тяжелым

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, сообщила РИА Новости ее представитель.
"Марина — так же", — сказала она.
Других подробностей она не раскрыла.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время артистка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии.
Кирилл Туриченко, съёмки клипа Мой рай
Вчера, 07:30Шоубиз
МакSим успела дать согласие Туриченко на съемку клипа "Мой рай"
 
ШоубизОбществоЗдоровье - ОбществоМакSим (Марина Абросимова)Коронавирус COVID-19
 
 
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