https://ria.ru/20210802/maksim-1744047588.html

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 02.08.2021

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:49

2021-08-02T17:49

2021-08-02T18:06

шоубиз

общество

здоровье - общество

макsим (марина абросимова)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается тяжелым, сообщила РИА Новости ее представитель.Других подробностей она не раскрыла.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время артистка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210802/turichenko-1743867573.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, макsим (марина абросимова), коронавирус covid-19