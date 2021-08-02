https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

"Взвыли литовцы". Как Лукашенко диктовал Вильнюсу свои условия

"Взвыли литовцы". Как Лукашенко диктовал Вильнюсу свои условия - РИА Новости, 02.08.2021

"Взвыли литовцы". Как Лукашенко диктовал Вильнюсу свои условия

В Литве пообещали не настаивать на новых санкциях против Белоруссии. Официальный Вильнюс сдался из-за рекордного наплыва мигрантов из Азии и Африки. Нелегалы,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:00

2021-08-02T09:30

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. В Литве пообещали не настаивать на новых санкциях против Белоруссии. Официальный Вильнюс сдался из-за рекордного наплыва мигрантов из Азии и Африки. Нелегалы, попавшие в республику, устраивают акции протеста — местные отвечают тем же. Власти задумались, не объявить ли чрезвычайное положение. Заговорили о "гибридной агрессии". В ситуации разбиралось РИА Новости.Оставили без еды даже детейМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил готовность воздержаться от усиления давления на Минск: "Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции, если поток нелегальных мигрантов остановится". Вильнюс столкнулся с неожиданным кризисом. В республике волнения. Сначала взбунтовались нелегальные мигранты, размещенные в школе в Алитусском районе. Выходцы из Ирака отказались принимать доставленные продукты. "Еду не разрешили брать даже детям. Сейчас привезли обед и его не позволяют раздавать", — объяснял литовской редакции Delfi заместитель главы муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.Представители администрации жаловались: "Там везде мусор, в туалетах экскременты льются через край, мигранты не пускают работников чинить канализацию".Беженцы требуют медицинскую помощь и свободу. Врачи действительно нужны — в реанимации алитусской больницы оказались двое детей, которым дали психотропные препараты перед переходом границы, чтобы вели себя спокойнее.Обнаружили чесотку. "Пришлось все дезинфицировать. Забрали одежду, что-то утилизировали, поменяли постель", — отчитывалась заммэра Алитуса Юргита Шукявичене.В поселке Капчаместисе нелегалы выбрасывали еду на землю или в унитазы прямо на глазах у поваров, иногда продукты возвращали.Недовольны и местные жители — им не нравятся такие соседи. Часть приезжих собираются разместить на полигоне в Руднинкай, туда отправили грузовики со всем необходимым для палаточного городка. Литовцы блокировали автоколонну. Полиция задержала восемь человек.В поселке Девянишкес тоже протестовали. "Вся Литва будет плакать из-за того, что здесь происходит", — пророчила одна из организаторов акции. Правда, последовавшие события заставили местных, по их собственному признанию, почти смеяться. Ночью к ним присоединились мигранты — несколько темнокожих появились со стороны границы. Их сдали в полицию.Ничья рукаВ Министерстве внутренних дел предположили, что волнения связаны с "антигосударственной деятельностью". "Я лично оцениваю вчерашнюю ситуацию как провокацию <…>, поэтому обратилась в правоохранительные органы с просьбой инициировать досудебное расследование возможных нарушений литовского законодательства", — заявила глава ведомства Агне Билотайте.Департамент госбезопасности, впрочем, отметил, что беспорядки не инспирированы извне. Контрразведчики "не фиксируют деятельности антигосударственных организаций или антигосударственных вооруженных групп".В наплыве мигрантов винят Минск. Габриэлюс Ландсбергис считает это "гибридной войной". Ранее в том же духе высказывалась и глава МВД Билотайте, призывавшая "действовать всем вместе".Официальный Вильнюс задумался о пределах прочности маленькой страны, затрещавшей под напором нелегалов. Более того, в Литве закончилась колючая проволока. Помогла Украина, назвав это гуманитарной помощью. Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абромавичюс сообщил: "Если число мигрантов превысит десять тысяч, можно будет обратиться в ЕС с просьбой об их солидарном распределении".В МВД предложили ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения. Идею поддержал лидер оппозиции в сейме Саулюс Сквернялис. Другой оппозиционер Рамунас Карабаускас полагает, что это не даст эффекта: "Мы не сможем их выгнать, даже если перед границей будет стоять армия".Перспектива ЧП не понравилась и министру обороны Арвидасу Анушаускасу. "Если понадобится, армию можно привлечь к охране лагерей, патрулированию и контролю над границей без всяких режимов", — вступил в дискуссию глава военного ведомства. По его словам, чрезвычайное положение перед российско-белорусскими учениями "Запад" только "обострит ситуацию". Пока же пограничники возмущаются тем, что их белорусские коллеги не реагируют на сообщения о нелегалах.Власти Белоруссии уверяют, что обеспечивают безопасность границы в должной мере. Александр Лукашенко объяснил: "Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу"."Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили", — подчеркнул белорусский лидер. Косвенно он признал, что не занимается этой проблемой из-за позиции Европы: "Они хотят превратить Белоруссию в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Белоруссии".И констатировал: "Вы посмотрите, взвыли наши соседи".Полигон НАТОДиректор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов сравнивает миграционный кризис Литвы с европейским в 2015-м. "Это чувствительный укол, но не думаю, что ситуация дестабилизируется", — говорит он.В свое время Прибалтийские республики уклонились от европейской солидарности в распределении беженцев с Ближнего Востока, а сейчас Вильнюс собирается попросить Брюссель забрать часть нелегалов. По мнению Солозобова, евробюрократы вряд ли припомнят Литве былое: "В ЕС и, самое главное, Берлине сквозь пальцы смотрят на эти детские игры. Там понимают, что в Прибалтике депопуляция, отток населения. Люди уезжали в Европу якобы на заработки, но остались там навсегда. Поэтому к риторике националистических правительств, которые "незаметно" борются-де за чистоту расы, европейские политики относятся снисходительно".Миграционный кризис высвечивает общую для Прибалтики и западной части постсоветского пространства проблему — республики превращаются в безлюдное приграничье, активное и трудоспособное население уезжает, продолжает Солозобов. Это сильно тревожит Вильнюс и другие столицы."То же самое на Украине и в Молдавии — часть уехала на восток, часть — на запад. Литва, Латвия и Эстония отличаются только тем, что предпочитают исключительно Западную Европу. На месте остаются наименее социально приспособленные. Все идет к тому, что территория станет одним большим военным полигоном НАТО. Основные учения альянса проходят как раз в Прибалтике", — заключает он.Как отмечает историк и политолог, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей, ранее белорусские пограничники делали все, чтобы остановить нелегалов из Азии и Африки. "Но после череды недружественных действий официального Вильнюса Минск позволил событиям развиваться самим по себе", — указывает он."Это ведет к серьезному кризису литовской государственности. Потому что организовать тщательную охрану не могут, а договариваться с Лукашенко не хотят. В результате у Вильнюса нет хороших ходов в этой партии — есть плохие и очень плохие. Надо выбирать между внутриполитическим разладом, безопасностью и напряжением с ЕС и НАТО, которые не горят желанием помогать", — объясняет собеседник РИА Новости.В любом случае литовские власти сами себя загнали в угол, преднамеренно разрушая отношения с соседом, демонстративно устанавливая квазидипломатические связи с белорусской оппозицией в ущерб диалогу с официальным Минском. И без того серьезная проблема будет усугубляться. Попытки решить ее напрямую со странами Ближнего Востока были провальными, посредника пока не видно — просить об этом Россию Литва не станет. А продолжающийся наплыв нелегалов может кратно увеличить число беженцев в республике.

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741905135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, литва, вильнюс, белоруссия, александр лукашенко, ближний восток, саулюс сквернялис, юрий солозобов, россия