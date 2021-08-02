https://ria.ru/20210802/lisa-1744074163.html

Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис

Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис - РИА Новости, 02.08.2021

Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис

В новосибирском Академгородке уже 70 лет продолжается эксперимент по выведению ручных лис. Ученые хотели повторить процесс, который в природе занимает десятки тысяч лет: из дикого животного путем определенного отбора вывести одомашненное.

2021-08-02T20:49

2021-08-02T20:49

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видео

наука

новосибирск

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У лис изменился характер и внешний вид: постав хвоста, форма ушей, окрас. Учеными также была создана карта лисьего генома.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис В новосибирском Академгородке уже 70 лет продолжается эксперимент по выведению ручных лис. Ученые хотели повторить процесс, который в природе занимает десятки тысяч лет: из дикого животного путем определенного отбора вывести одомашненное. У лис изменился характер и внешний вид: постав хвоста, форма ушей, окрас. Учеными также была создана карта лисьего генома. 2021-08-02T20:49 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, наука, новосибирск, видео