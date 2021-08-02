https://ria.ru/20210802/lisa-1744074163.html
Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис
Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис - РИА Новости, 02.08.2021
Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис
В новосибирском Академгородке уже 70 лет продолжается эксперимент по выведению ручных лис. Ученые хотели повторить процесс, который в природе занимает десятки тысяч лет: из дикого животного путем определенного отбора вывести одомашненное.
2021-08-02T20:49
2021-08-02T20:49
2021-08-02T20:51
видео
наука
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744073244_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_68ef6f8038ddd6e91c01579dda2f4abb.jpg
У лис изменился характер и внешний вид: постав хвоста, форма ушей, окрас. Учеными также была создана карта лисьего генома.
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744073244_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d3770b649537114600ece43d219fb023.jpg
Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис
В новосибирском Академгородке уже 70 лет продолжается эксперимент по выведению ручных лис. Ученые хотели повторить процесс, который в природе занимает десятки тысяч лет: из дикого животного путем определенного отбора вывести одомашненное. У лис изменился характер и внешний вид: постав хвоста, форма ушей, окрас. Учеными также была создана карта лисьего генома.
2021-08-02T20:49
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, наука, новосибирск, видео
Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис
В новосибирском Академгородке уже 70 лет продолжается эксперимент по выведению ручных лис. Ученые хотели повторить процесс, который в природе занимает десятки тысяч лет: из дикого животного путем определенного отбора вывести одомашненное.
2021-08-02T20:49
true
PT1M11S
20:49 02.08.2021 (обновлено: 20:51 02.08.2021)
Ручные чернобурки: ученые в Новосибирске 70 лет разводят одомашненных лис
В новосибирском Академгородке уже 70 лет продолжается эксперимент по выведению ручных лис. Ученые хотели повторить процесс, который в природе занимает десятки тысяч лет: из дикого животного путем определенного отбора вывести одомашненное.