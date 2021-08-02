https://ria.ru/20210802/liniya-1744071834.html

Для родственников пострадавших в ДТП в Турции открыли "горячую линию"

Для родственников пострадавших в ДТП в Турции открыли "горячую линию" - РИА Новости, 02.08.2021

Для родственников пострадавших в ДТП в Турции открыли "горячую линию"

Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников туристов, пострадавших в ДТП в Турции, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:21

2021-08-02T20:21

2021-08-02T23:24

в мире

происшествия

турция

ресо-гарантия

анталья (провинция)

интурист

дтп с российскими туристами в турции

туризм

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников туристов, пострадавших в ДТП в Турции, сообщили РИА Новости в компании.Ранее турецкие СМИ информировали, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По последним данным, в ДТП с российскими туристами погибли три человека, трое находятся в реанимации, остальные в удовлетворительном состоянии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что в ДТП попали туристы из региона."Сотрудники офисов "Интуриста" в Москве, Самаре и Анталье находятся в тесном контакте с врачами и пострадавшими туристами. Всю оперативную информацию к этому часу родственникам можно получить по телефону горячей линии: +90 538 393 34 51 или +7 915 327 79 68", - сказали в компании.В "Интуристе" отметили, что готовы оперативно отправить в Турцию родственников пострадавших. Для этого необходимо связаться с центральным офисом туроператора по телефону +7 (495) 933-55-77."Все туристы были застрахованы, вопрос оплаты лечения и посмертной репатриации находится в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", - информирует туркомпания, добавляя, что "приносит глубочайшие соболезнования родственникам и надеется на скорейшее восстановление пострадавших".

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744069749.html

турция

анталья (провинция)

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, турция, ресо-гарантия, анталья (провинция), интурист, дтп с российскими туристами в турции, новости - туризм, самарская область, дмитрий азаров