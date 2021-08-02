https://ria.ru/20210802/lekarstva-1743951209.html
Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян
Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян - РИА Новости, 02.08.2021
Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян
Правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:07
2021-08-02T11:07
2021-08-02T11:07
общество
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт или инсульт, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьёзные сердечно-сосудистые заболевания", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.По его словам, медикаментозное лечение снижает риск повторных инфарктов и других обострений. "Принятое правительством решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение", - добавил он.Мишустин отметил, что сейчас на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями."Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года", - упомянул премьер.
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян
Премьер Мишустин: льготники с заболеваниями сердца смогут два года получать лекарства бесплатно
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ
продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт или инсульт, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин
.
"Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьёзные сердечно-сосудистые заболевания", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
По его словам, медикаментозное лечение снижает риск повторных инфарктов и других обострений. "Принятое правительством решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение", - добавил он.
Мишустин отметил, что сейчас на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями.
"Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года", - упомянул премьер.