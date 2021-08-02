https://ria.ru/20210802/lekarstva-1743951209.html

Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян

Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян - РИА Новости, 02.08.2021

Правительство продлит срок бесплатной выдачи лекарств для некоторых россиян

Правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:07

2021-08-02T11:07

2021-08-02T11:07

общество

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт или инсульт, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин."Правительство увеличивает срок, в течение которого больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет. Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьёзные сердечно-сосудистые заболевания", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.По его словам, медикаментозное лечение снижает риск повторных инфарктов и других обострений. "Принятое правительством решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение", - добавил он.Мишустин отметил, что сейчас на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями."Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года", - упомянул премьер.

https://ria.ru/20210731/prava-1743727180.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия