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Дом, в котором провел детство Курт Кобейн, признан культурным наследием
Дом, в котором провел детство Курт Кобейн, признан культурным наследием - РИА Новости, 02.08.2021
Дом, в котором провел детство Курт Кобейн, признан культурным наследием
Дом в Абердине (Вашингтон, США), в котором провел детство вокалист группы Nirvana Курт Кобейн, признан культурной достопримечательностью, сообщает Hypebeast. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:07
2021-08-02T19:07
2021-08-02T19:08
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дом в Абердине (Вашингтон, США), в котором провел детство вокалист группы Nirvana Курт Кобейн, признан культурной достопримечательностью, сообщает Hypebeast. Департамент археологии и сохранения исторических памятников Вашингтона добавил здание в Реестр "культурно значимых мест и объектов, найденных по всему штату". Фронтмен Nirvana жил здесь с 1968 по 1984 годы и делал первые шаги в музыке.По информации издания, нынешний владелец дома Ли Бэкон (приобрел его в 2018 году у родных Кобейна. — Прим. ред.) несколько лет занимается его ремонтом и восстановлением, чтобы проводить там частные экскурсии. По его словам, работы "выполнены на 90-95 процентов". В интерьере сохранились несколько вещей Кобейна, среди которых обеденный стол и матрас из спальни Курта.Собственник сообщил, что двери дома откроются для туристов уже в следующем году.
https://ria.ru/20200621/1573247694.html
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