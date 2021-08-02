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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210802/kurs-1743983394.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки - РИА Новости, 02.08.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,96 копейки - до 86,7717 рубля, курс доллара - на 12,32 копейки, до 73,0156 рубля,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:05
2021-08-02T13:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,96 копейки - до 86,7717 рубля, курс доллара - на 12,32 копейки, до 73,0156 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,7 копейки, составив 79,2058 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:05 02.08.2021
 
Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки

Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки, до 86,77 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,96 копейки - до 86,7717 рубля, курс доллара - на 12,32 копейки, до 73,0156 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 16,7 копейки, составив 79,2058 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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