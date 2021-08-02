https://ria.ru/20210802/kuleba-1744066233.html

Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"

Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба" - РИА Новости, 02.08.2021

Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"

Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:44

2021-08-02T19:44

2021-08-02T19:44

в мире

оон

франция

владимир путин

эльзас

мария захарова

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, и пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Он также сравнил Крым с исторической областью Эльзас, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом."Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210802/dipotnosheniya-1744057121.html

франция

эльзас

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, франция, владимир путин, эльзас, мария захарова, дмитрий кулеба, россия