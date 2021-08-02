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Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба" - РИА Новости, 02.08.2021
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"
Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:44
2021-08-02T19:44
в мире
оон
франция
владимир путин
эльзас
мария захарова
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, и пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Он также сравнил Крым с исторической областью Эльзас, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом."Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, оон, франция, владимир путин, эльзас, мария захарова, дмитрий кулеба, россия
19:44 02.08.2021
 
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"

Представитель МИД Захарова о словах Кулебы: зачем-то рассказал, что осталось от ВС Украины

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, и пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Он также сравнил Крым с исторической областью Эльзас, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 18:48
Кулеба не видит смысла разрывать дипотношения с Россией
"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
В миреООНФранцияВладимир ПутинЭльзасМария ЗахароваДмитрий КулебаРоссия
 
 
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