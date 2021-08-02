https://ria.ru/20210802/kuleba-1744066233.html
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба" - РИА Новости, 02.08.2021
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"
Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:44
2021-08-02T19:44
2021-08-02T19:44
в мире
оон
франция
владимир путин
эльзас
мария захарова
дмитрий кулеба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", наглядно говорят о том, что осталось от вооруженных сил Украины, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, и пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". Он также сравнил Крым с исторической областью Эльзас, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом."Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210802/dipotnosheniya-1744057121.html
франция
эльзас
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, франция, владимир путин, эльзас, мария захарова, дмитрий кулеба, россия
Захарова оценила слова Кулебы о "камнях с неба"
Представитель МИД Захарова о словах Кулебы: зачем-то рассказал, что осталось от ВС Украины