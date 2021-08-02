https://ria.ru/20210802/kuleba-1744014048.html

Кулеба пригрозил России "камнями с неба"

Кулеба пригрозил России "камнями с неба" - РИА Новости, 02.08.2021

Кулеба пригрозил России "камнями с неба"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:05

2021-08-02T15:05

2021-08-02T15:05

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дмитрий кулеба

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба".В интервью Евгению Киселеву дипломат заявил, что "возвращение" полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.Затем Кулеба рассказал, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Он вспомнил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль"."Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", — добавил дипломат.По его словам, Украине следует вести ту же политику."Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявилКулеба.Украинские власти неоднократно выражали желание "вернуть" российский полуостров, предлагая различные способы. Однако Владимир Путин подчеркивал, что "вопрос Крыма решен окончателньо".МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба".В интервью Евгению Киселеву дипломат заявил, что "возвращение" полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.Затем Кулеба рассказал, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Он вспомнил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль"."Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", — добавил дипломат.По его словам, Украине следует вести ту же политику."Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявилКулеба.Украинские власти неоднократно выражали желание "вернуть" российский полуостров, предлагая различные способы. Однако Владимир Путин подчеркивал, что "вопрос Крыма решен окончателбно".

https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

https://ria.ru/20210721/voyska-1742180395.html

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в мире, украина, республика крым, дмитрий кулеба, россия