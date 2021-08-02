https://ria.ru/20210802/kuleba-1744014048.html
Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
Кулеба пригрозил России "камнями с неба" - РИА Новости, 02.08.2021
Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:05
2021-08-02T15:05
2021-08-02T15:05
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба".В интервью Евгению Киселеву дипломат заявил, что "возвращение" полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.Затем Кулеба рассказал, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Он вспомнил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль"."Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", — добавил дипломат.По его словам, Украине следует вести ту же политику."Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявилКулеба.Украинские власти неоднократно выражали желание "вернуть" российский полуостров, предлагая различные способы. Однако Владимир Путин подчеркивал, что "вопрос Крыма решен окончателньо".МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба".В интервью Евгению Киселеву дипломат заявил, что "возвращение" полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.Затем Кулеба рассказал, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Он вспомнил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль"."Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", — добавил дипломат.По его словам, Украине следует вести ту же политику."Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявилКулеба.Украинские власти неоднократно выражали желание "вернуть" российский полуостров, предлагая различные способы. Однако Владимир Путин подчеркивал, что "вопрос Крыма решен окончателбно".
https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html
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в мире, украина, республика крым, дмитрий кулеба, россия
Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России "камнями с неба".
В интервью
Евгению Киселеву дипломат заявил, что "возвращение" полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.
Затем Кулеба рассказал, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе — предмете многовекового спора между Францией и Пруссией. Он вспомнил, что Париж лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль".
"Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", — добавил дипломат.
По его словам, Украине следует вести ту же политику.
"Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявилКулеба.
Украинские власти неоднократно выражали желание "вернуть" российский полуостров, предлагая различные способы. Однако Владимир Путин
подчеркивал, что "вопрос Крыма решен окончателньо".МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы "вернуть" Крым и пригрозил России
"камнями с неба".
В интервью Евгению Киселеву дипломат заявил, что "возвращение" полуострова — это вопрос времени, и привел в качестве аргумента то, что Российская империя
распалась в ходе Первой мировой войны.
Затем Кулеба рассказал, что работал в Страсбурге
, находящемся в Эльзасе
— предмете многовекового спора между Францией
и Пруссией
. Он вспомнил, что Париж
лишился этого региона в результате франко-прусской войны, но спустя несколько десятилетий "вернул его под свой контроль".
"Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию", — добавил дипломат.
По его словам, Украине
следует вести ту же политику.
"Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", — заявилКулеба.
Украинские власти неоднократно выражали желание "вернуть" российский полуостров, предлагая различные способы. Однако Владимир Путин подчеркивал, что "вопрос Крыма решен окончателбно".